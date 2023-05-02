Пока Петросян в больнице, его супруге Брухуновой досталось от незнакомки на улице

Сегодня, 07:24

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Пока Петросян в больнице, его супруге Брухуновой досталось от незнакомки на улице
Фото из открытых источников

Плачевное состояние Евгения Петросяна его супруга переживает тяжело. Из-за этого ее может вывести из себя любая неудача. 

Недавно Евгения Петросяна в срочном порядке доставили в больницу после того, как он упал, ударившись головой. После тщательного обследования у артиста обнаружили несколько заболеваний, связанных  с почками и сердцем.

Из-за ухудшающегося состояния своего супруга Татьяна Брухунова находится в крайне подавленном и нестабильном состоянии. По этой причине женщину может вывести из себя любой незначительный инцидент.

На прошлой неделе Татьяна отправилась в театр, а после рассказала поклонникам об испорченном вечере. Брухунова сообщила, что мужчина, сидевший перед ней, в конце представления вскочил с места и закрыл женщине обзор. На ее просьбы незнакомец ответил лишь грубостью.

Через некоторое время в сети появилась «сторис» Татьяны, где она жалуется на поведение девушки. Супруга юмориста шла по улице и оступилась на мокром тротуаре, еле удержав равновесие. И в этом момент мимо проходящая незнакомка бросила Брухуновой фразу, что ей бы следовала смотреть под ноги.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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