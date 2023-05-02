Елена из «Дневников вампира» сильно изменилась

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Первая серия фильма «Дневников вампира» вышла в 2009 году. Нина Добрев еще тогда не знала, какую славу принесет ей роль Елены Гилберт. На момент съемок актрисе было 20 лет.
Актриса покорила телезрителей открытостью и добротой. Тогда Сеть взорвалась любовными письмами к Добрев. Артистка завоевала огромное количество поклонников не только игрой, но и внешностью. Она очаровала фанатов длинными волосами, утонченными чертами лица, идеальным телом.
Сейчас Нине 34 года. Звезда сильно изменилась, причем не в лучшую сторону. В соцсетях отмечается, что девушка постарела. По всей видимости, знаменитость прибегла к пластике.
«Несомненно, она провела блефаропластику и эндоскопическую подтяжку лица», — считают эксперты.
Добрев действительно выглядит старше своего возраста, что сильно удручает ее фанатов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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