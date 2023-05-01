МК.RU: Филипп Киркоров процитировал Пугачеву, говоря о смертях Юдашкина и Зайцева

Слова скорби о смерти Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева сказал певец Филипп Киркоров.

Он заявил о том, что их уход из жизни стал для него большой потерей, пишет «МК».

По словам Киркорова, он много лет знал Юдашкина и Зайцева, и межу ними всегда были дружеские отношения. Киркоров сожалеет, что эти люди ушли из жизни, но уверен, что они оставили после себя у всех только теплые воспоминания.

«Почему самые близкие так рано уходят?! Может быть, чтобы становиться нашими ангелами-хранителями… Теперь, выходя на сцену, облачаясь в наряды, в сценические образы, я буду всегда советоваться с ним, как, собственно, делал это и при его жизни», — сказал Киркоров.

С Валентином Юдашкиным Филипп Киркоров дружил почти 25 лет. В каждом шоу, рассказал Киркоров, у него были наряды от Юдашкина. Не один раз он выходил в творениях друга и на различные светские мероприятия.

«Память о нем навсегда останется в моем сердце и в душе. А я хочу процитировать великую певицу, Женщину, которая поет, строчкой из ее песни: «Куда все уходят, куда?» Незаслуженно, рано, горько, несправедливо, жестко. Просто нет слов», — сказал Киркоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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