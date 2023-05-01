Газманов рассказал, что его жена тяжело переживает смерть Юдашкина

Олег Газманов отреагировал на смерть известного модельера Валентина Юдашкина. По словам певца, кутюрье никогда не жаловался на боль и продолжал творить, несмотря на тяжелую болезнь. Газманов сказал, что Валентин Абрамович был великим кутюрье, и согласился со своими коллегами, что смерть Юдашкина — потеря для России.

«Последние годы, несмотря на тяжелую неизлечимую болезнь, несмотря на боль, он был примером мужества», — заявил певец.

Газманов также сказал, что он и его жена Марина дружили с модельером на протяжении долгих лет. Певец также добавил, что уход из жизни заслуженного деятеля искусств для его семьи стало большим потрясением. Напомним, что Валентин Юдашкин скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием в возрасте 59 лет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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