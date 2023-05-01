StarHit: Забота жены и поддержка Пугачевой годами спасали Юдашкина от рака

Вчера, 2 мая, ушёл из жизни знаменитый российский художник-модельер Валентин Юдашкин. Всего звезда кутюр прожил 59 лет. Валентин стал известным в 90-е годы, когда начал создавать модные образы для выступлений Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова и других знаменитостей.

На протяжении нескольких десятков лет Юдашкин оставался одним из лучших российских модельеров. Одновременно стилист всегда был скромным и семейным человеком. С женой Мариной Валентин прожил 35 лет. Когда они лишь встретились, он предложил узаконить отношения через три дня после знакомства. Марина была топ-менеджером Дома Юдашкина.

Начиная с 2016 года, Валентин Юдашкин редко стал выходить в свет, даже в этот период пропустил несколько своих показов. А в 2021 году стало известно о том, что популярный российский кутюрье болеет раком почки на последней стадии. Несколько позднее у него выявили метастазы в голове.

Мастер перенес несколько курсов терапии и ряд операций. Невзирая на тяжёлое заболевание, Валентин Юдашкин всегда по жизни умел сохранять оптимизм. Огромную роль в этом сыграла жена Марина, которая все время была рядом, и дарила ему счастливые мгновения. Также поддержка Аллы Пугачевой помогала модельеру держаться.

В марте нынешнего года семья Юдашкиных приехала в Израиль, чтобы встретиться с Максимом Галкиным (иноагентом) и Примадонной у них дома. Он выглядел бодрым, но 2 мая пронеслась чудовищная новость о его кончине. Об этом сегодня сообщили репортеры новостного информационного онлайн-издания «StarHit.ru».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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