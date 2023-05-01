Шабанов: метастаз в мозге помешал медикам спасти жизнь Валентина Юдашкина

Известный российский онколог Дмитрий Шабанов рассказал, что он думает относительно того, в силу каких причин медицинские специалисты не смогли спасти жизнь модельера Валентина Юдашкина. Знаменитый кутюрье 2 мая скоропостижно скончался в одном из медицинских учреждений города Москвы.

Валентин Абрамович боролся со своим онкологическим недугом с 2016 года. Врач Дмитрий Шабанов заявил о том, вследствие чего усилия медиков по спасению жизни кутюрье не принесли результата. Доктор допустил, что само по себе онкологическое заболевание Юдашкина было выявлено на поздней стадии.

«Чем позже получается стадия обнаружения, тем сильнее негативные последствия воздействия рака на человеческий организм. Если у пациента была выявлена запущенная стадия онкологии, то идет распространение на весь организм, которое сложно остановить, а в некоторых случаях и вовсе невозможно. А на четвертой стадии добавляются метастазы. Они резко увеличивают риски», — отметил опытный медик.

С учетом того, что метастазы могли присутствовать в головном мозге, то даже при незначительном ухудшении состояния человек может уйти из жизни молниеносно, отметил врач-онколог. Об этом сегодня сообщили репортеры новостного информационного онлайн-издания «В Татарстане».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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