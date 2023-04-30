Актриса Бокашевская: Колесников умер из-за эмоционального стресса

В интервью актриса Галина Бокашевская рассказала о своей дружбе с покойным актером Сергеем Колесниковым. Как известно, артист МХТ имени Чехова внезапно скончался, что стало шоком и неожиданностью для его коллег и друзей.

Бокашевская рассказала, что знала театрального актера и ведущего «Фазенды» еще со школы. Актриса не скрывает, что тяжело переживает утрату такого прекрасного друга. По ее словам, коллега принимал все происходящее близко к сердцу и потому с ним случился инсульт.

«Легче всего жить людям, которые, как страусы: закрывают уши, глаза и смотрят только в тарелку и на руль. Сережа был не таким», — заявила Бокашевская.

Говоря о заслуженном артисте, Галина подчеркнула, что у него не было звездной болезни. Она всегда считала актера хорошим другом с прекрасным чувством юмора. Сергея не испортили ни слава, ни деньги, сказала актриса. По ее словам, покойный был очень добрым, улыбчивым, простым и отзывчивым человеком.

Как известно, актер и телеведущий Сергей Колесников скончался 29 апреля в возрасте 68 лет от инсульта.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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