Алла Пугачева простилась с модельером Вячеславом Зайцевым

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Алла Пугачева отреагировала на печальную новость — смерть художника-модельера Вячеслава Зайцева.
Примадонна опубликовала в соцсети пост, в котором написала: «Прощай, мой друг. Спасибо за все».
Народная артистка СССР также прикрепила архивное фото кутюрье. Как известно, Зайцев на протяжении многих лет создавал сценические образы для Пугачевой. Кутюрье придумал те самые легендарные балахоны, в которых певица выходила на сцену в начале своей карьеры. Зайцев тяжело пережил уход Алла Борисовны к модельеру Валентину Юдашкину.
Напомним, 85-летний модельер Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля в подмосковной больнице от кровотечения в желудке. Как стало известно, модельер был госпитализирован в одну из московских клиник и умер в реанимации. Коллекции Вячеслава Зайцева, который считается первым российским модельером, показывались по всему миру. В 2016 году у модельера диагностировали болезнь Паркинсона. Из-за недуга последние годы жизни он редко появлялся на публике и проживал в своем особняке. По словам друга модельера, его сын Егор не смог проститься с ним из-за давней ссоры, произошедший в период, когда модельер назначил его руководителем Дома моды.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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