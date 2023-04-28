Юлиан рассказал о предательстве модельера Зайцева со стороны Пугачевой

Сегодня, 12:59

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Юлиан рассказал о предательстве модельера Зайцева со стороны Пугачевой
Фото из открытых источников

30 апреля скончался российский художник-модельер Вячеслав Зайцев. Многие деятели культуры и представители отечественного шоу-бизнеса, которые одевались у популярного кутюрье, выражают глубокую скорбь по поводу этого печального известия. Так, певец Юлиан признался, что тяжело воспринял смерть Вячеслава Зайцева. 

По словам певца, кутюрье был его другом на протяжении многих лет. Юлиан познакомился с модельером в начале 90-х годов. Свои первые заработанные на эстраде деньги молодой музыкант потратил на белый костюм от Зайцева.

Благодаря кутюрье, Юлиан стал первым артистом в СССР, который вышел на сцену в длинном пиджаке. 

«Все, что делал Зайцев, можно носить в любое время, и все это будет красиво и экстравагантно», — сказал певец.

В 80-х Зайцев одевал в свои наряды Аллу Пугачеву, Эдиту Пьеху, Людмилу Зыкину, а также других звезд советской эстрады. Певец рассказал, что в 90-е многие артисты предали Зайцева. Они стали одеваться у Юдашкина. К их числу Юлиан отнес и Аллу Пугачеву, которой Зайцев придумал знаменитые балахоны. Примадонна стала заказывать у Юдашкина мини-юбки, что очень огорчило Зайцева, хотя он старался этого не показывать. Потом, конечно, модельер помирился с Аллой Борисовной, но прежних отношений между ними уже не было, рассказал Юлиан.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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