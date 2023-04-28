Звезду «Дома-2» Сашу Черно снова проверят органы опеки

Сиамские сестры-близнецы Кармен и Лупита признались, что у одной из них есть парень
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Звезда скандальной телестройки «Дом-2» получила письмо от уполномоченного по правам человека города Москвы. В документе Черно уведомили, что семью в ближайшее время ожидают проверки. Поводом для этого стали многочисленные жалобы подписчиков блогерши в соответствующие инстанции.
«Вы понимаете, насколько людям нечем заняться? Поэтому я стараюсь и не светить своего ребенка, потому что нас смотрят не только те, кто нас любит, но еще и неадекватные люди», — заявила Черно.
Стоит отметить, что опыт общения с социальными службами для Черно уже не первый. Профильные службы проверяли ее на надлежащие условия содержания ребенка и выполнение родительских обязанностей. В прошлый раз никаких нарушений специалисты не обнаружили.
В своем посте молодая мама также выразила недоумения работой органов опеки.
«Опеку тоже не понимаю, куда действительно надо прийти — не приходят!» — заявила Черно в своем личном блоге.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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