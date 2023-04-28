Звезду «Дома-2» Сашу Черно снова проверят органы опеки

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» получила письмо от уполномоченного по правам человека города Москвы. В документе Черно уведомили, что семью в ближайшее время ожидают проверки. Поводом для этого стали многочисленные жалобы подписчиков блогерши в соответствующие инстанции.

«Вы понимаете, насколько людям нечем заняться? Поэтому я стараюсь и не светить своего ребенка, потому что нас смотрят не только те, кто нас любит, но еще и неадекватные люди», — заявила Черно.

Стоит отметить, что опыт общения с социальными службами для Черно уже не первый. Профильные службы проверяли ее на надлежащие условия содержания ребенка и выполнение родительских обязанностей. В прошлый раз никаких нарушений специалисты не обнаружили.

В своем посте молодая мама также выразила недоумения работой органов опеки.

«Опеку тоже не понимаю, куда действительно надо прийти — не приходят!» — заявила Черно в своем личном блоге.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700