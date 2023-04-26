Пермский театр отменил постановку о ситуации на Украине по прозе Захара Прилепина

В Пермском крае Чайковский театр драмы и комедии отменил премьеру спектакля «Смерти нет», поставленного по рассказу Дмитрия Стешина «Коротко и жутко» и прозе Захара Прилепина о Великой Отечественной войне и событиях в Украине с 2014 года.

Также стало известно, что режиссера и худрука театра Александра Борисова уволили. В театре сообщили, что отмена произошла «по техническим причинам». Режиссер рассказал, что актеры саботировали постановку, так как выступают против СВО. По этой причине его уволили по 278 статье, сказал Борисов. Он также заявил, что в устной форме в управлении культуры ему пояснили, что причина увольнения связана с уходом пяти актеров. Режиссер убежден, что покинувшие театр актеры вернутся после его ухода, поскольку их поддерживает администрация.

По некоторым данным, Борисов якобы с одобрения управления культуры муниципалитета вступил в противостояние с труппой, пытаясь сменить репертуарную политику. В результате за этот год театр покинули 14 человек. Премьера спектакля Прилепина стала последней каплей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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