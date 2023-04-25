Актер Дмитрий Дюжев приехал на закрытие 45-го ММКФ на самокате

Актер Дмитрий Дюжев стал одним из гостей красной дорожки на церемонии закрытия 45-го ММКФ. На мероприятие он пришел в стильном костюме, подтянутый и улыбающийся. Выяснилось, что перед началом церемонии он прокатился на самокате.

Артист рассказал, что сначала поехал на церемонию на машине, но понял, что сильно опаздывает, и спустился в метро. Там он спокойно доехал до нужной станции, но немного заблудился в переходах метро. При этом актер вспотел. В конечном итоге он решил доехать до места предназначения на самокате.

«Если бежать, то это усложнит ситуацию. И тут мне на глаза попался самокат. Я понял, что это и сушка моего костюма и прически. К тому же, я скорее окажусь на месте. Где-то километр я проехал на самокате. Меня приветствовали люди, не как в метро: махали как на параде. Кричали: "А что, кино снимается?". Все были счастливы и рады», — рассказал актер о своих неожиданных приключениях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700