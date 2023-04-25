Актриса Жанна Эппле рассказала о планах уехать из Москвы на майские праздники

Звезда «Аборигена» Жанна Эппле поделилась с журналистами планами на предстоящие майские праздники. Заслуженная артистка России посетила церемонию закрытия 45-го юбилейного Московского Международного кинофестиваля. Все гости мероприятия прибыли в праздничных нарядах согласно фестивальному дресс-коду.

Только Эппле появилась в брючном костюме сиреневого цвета, а не в длинном нарядном платье. Как оказалось, она выступала на спектакле и после него сразу отправилась на событие.

Приглашенные фотографировались и общались с прессой. На вопрос журналистов о предстоящем отдыхе, актриса Эппле сообщила, что в мае планирует отправиться в Сочи, где у нее пройдут съемки. И, если повезет, то может найдет свободное время, чтобы сходить на пляж и отдохнуть.

«Поеду в Сочи на съемки. Там рядом не будет пляжа, но я надеюсь, найду часик-другой, чтобы отдохнуть», — рассказала Жанна Эппле.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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