Актриса Жанна Эппле рассказала о планах уехать из Москвы на майские праздники

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Звезда «Аборигена» Жанна Эппле поделилась с журналистами планами на предстоящие майские праздники. Заслуженная артистка России посетила церемонию закрытия 45-го юбилейного Московского Международного кинофестиваля. Все гости мероприятия прибыли в праздничных нарядах согласно фестивальному дресс-коду.
Только Эппле появилась в брючном костюме сиреневого цвета, а не в длинном нарядном платье. Как оказалось, она выступала на спектакле и после него сразу отправилась на событие.
Приглашенные фотографировались и общались с прессой. На вопрос журналистов о предстоящем отдыхе, актриса Эппле сообщила, что в мае планирует отправиться в Сочи, где у нее пройдут съемки. И, если повезет, то может найдет свободное время, чтобы сходить на пляж и отдохнуть.
«Поеду в Сочи на съемки. Там рядом не будет пляжа, но я надеюсь, найду часик-другой, чтобы отдохнуть», — рассказала Жанна Эппле.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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