Пластический хирург Анастасия Любченко похвалила певицу Ларису Долину за качественную кожу

Вчера, 23:04

0

Image 16+
Пластический хирург Анастасия Любченко похвалила певицу Ларису Долину за качественную кожу
Лариса Долина

67-летняя певица Лариса Долина до сих пор радует поклонников богатым и звучным голосом, а также моложавой внешностью. Всегда стильная и подтянутая, королева джаза не раз пользовалась услугами пластических хирургов, но, по всей видимости, Лариса Александровна может похвастаться чувством меры — редким качеством для звёздного олимпа.

По словам специалиста клиники пластической хирургии «Шарм голд» Анастасии Любченко, певица много внимания уделяет работе именно над качеством кожи, проходит курсы биоревитализации лица, шеи и области декольте. Кроме того, у звезды, можно предположить, периодические инъекции ботулотоксина, но опять-таки в умеренных дозировках, ведь мимика прекрасно сохранена и эффект застывшей маски полностью отсутствует, отмечает эксперт. Анастасия Любченко также разглядела у Долиной следы пластических операций.

«Это круговая блефаропластика, так как у женщины отсутствуют выраженные избытки кожи и грыжи в области верхних и нижних век. У Долиной достаточно четкий овал лица, вследствие чего можно заподозрить лифтинг средней и нижней трети лица и шеи, можно также задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, так как на некоторых фотографиях можно увидеть изменения позиции бровей. Возможно, были манипуляции с кончиком носа», — сообщает пластический хирург.

Напомним, что Лариса Долина — советская и российская певица, демонстрирующая в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница таких композиций как «Льдинка» и «Погода в доме» является народной артисткой России (1998) и обладательницей множества премий.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пластический хирург Анастасия Любченко похвалила певицу Ларису Долину за качественную кожу

Вчера, 23:04

Яна Чурикова отвергла обвинение в психологическом насилии на «Фабрике звезд»

Вчера, 18:39

Назарова и Нагиева в новом сезоне «Кухни» заменят другие актеры

Вчера, 16:14

74-летняя Пугачева покинет Израиль из-за серьезных проблем с сердцем

Вчера, 13:34

Стас Барецкий утверждает, что именно он купил замок Пугачевой и Галкина

Вчера, 12:34

РБК: Роман Костомаров испытывает сложности с восстановлением подвижности конечностей

Вчера, 12:04

Юлия Пересильд ответила на критику и упреки в свой адрес

Вчера, 07:59

Названы артисты, концерты которых отменили в России из-за поддержки Украины

25-04-2023, 16:54

Симоньян раскрыла истинную цель визита Аллы Пугачевой в Россию

24-04-2023, 15:34

Пугачева продала замок таинственному миллиардеру

24-04-2023, 12:29

Стендап-комик Руслан Белый уехал из России и готовится стать отцом

22-04-2023, 17:39

9-летняя дочь певицы РФ Аллы Пугачевой стала обычным ребенком

22-04-2023, 16:09

Царьград: Уехавшая в Израиль Пугачева запустила процесс очищения эстрады в РФ

22-04-2023, 11:04

Космонавт Юрчихин отреагировал на обвинения в травле Юлии Пересильд

22-04-2023, 10:49

Оскар Кучера назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле «мразью» после ее заявлений о Дне Победы и памятниках солдатам

21-04-2023, 23:59

Актер Сергей Селин объяснил гибель Дукалиса в пятом сезоне «Улиц разбитых фонарей»

21-04-2023, 12:29

Канделаки сообщила, что на ТНТ хотели сделать низкорейтинговое шоу и заменить «Вечерний Ургант», но пока что ничего не получилось

21-04-2023, 00:34

Эмигрировавшие звезды назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

20-04-2023, 21:44

Иосиф Пригожин появился на публике с волосами на голове

20-04-2023, 11:29

Прохор Шаляпин признался в пластике

19-04-2023, 19:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

На левом берегу, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления

24-04-2023, 11:24

0

На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой...

Подробнее
Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

Евгений Пригожин проинспектировал набор бойцов в ЧВК «Вагнер» и пообщался с потенциальным новобранцем в колл-центре

25-04-2023, 20:23

0

Основатель ЧВК «Вагенра» Евгений Пригожин посетил тренировочный лагерь организации. Он лично пообщался с...

Подробнее
«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

«Ъ»: Российские туристы снова постучались в Европу

25-04-2023, 07:59

0

Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...

Подробнее
РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

РСТ: россияне могут отдохнуть в Абхазии, Белоруссии и Казахстане за 50 тысяч

25-04-2023, 16:14

0

Гражданам РФ объяснили, в каких государствах ближнего зарубежья они могли бы провести свой летний отпуск, уложившись в...

Подробнее
Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

Прокуратура занялась проверкой обрушения кровли в жилом доме на юге Санкт-Петербурга

24-04-2023, 15:59

0

В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной...

Подробнее
Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

Издание Monde сообщает о вызове посла Китая в МИД Франции

24-04-2023, 15:39

0

Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

Рогозин назвал четыре типа навигации рухнувшего в Подмосковье украинского беспилотника

24-04-2023, 17:29

0

Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался...

Подробнее
Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Жителей ХМАО убеждают вступить в ЧВК «Вагнер» баннерами, письмами героев и таргетированной рекламой 

Вчера, 08:36

0

Рекламы ЧВК «Вагнер» становится все больше в Югре: жителей региона убеждают вступить в ряды «оркестра» на личных...

Подробнее
На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

На счетах ничего нет: Смольный не выплатил компенсации всем пострадавшим во время теракта в Петербурге, несмотря на обещания Беглова

24-04-2023, 16:36

0

Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем...

Подробнее
Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

Турция может лишиться многих российских туристов, если владельцы отелей не снизят стоимость номеров

25-04-2023, 07:19

0

Ассоциация туроператоров России сообщает, что на фоне существенно подорожавших путевок турпоток россиян в Турцию может...

Подробнее