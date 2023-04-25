Пластический хирург Анастасия Любченко похвалила певицу Ларису Долину за качественную кожу

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67-летняя певица Лариса Долина до сих пор радует поклонников богатым и звучным голосом, а также моложавой внешностью. Всегда стильная и подтянутая, королева джаза не раз пользовалась услугами пластических хирургов, но, по всей видимости, Лариса Александровна может похвастаться чувством меры — редким качеством для звёздного олимпа.
По словам специалиста клиники пластической хирургии «Шарм голд» Анастасии Любченко, певица много внимания уделяет работе именно над качеством кожи, проходит курсы биоревитализации лица, шеи и области декольте. Кроме того, у звезды, можно предположить, периодические инъекции ботулотоксина, но опять-таки в умеренных дозировках, ведь мимика прекрасно сохранена и эффект застывшей маски полностью отсутствует, отмечает эксперт. Анастасия Любченко также разглядела у Долиной следы пластических операций.
«Это круговая блефаропластика, так как у женщины отсутствуют выраженные избытки кожи и грыжи в области верхних и нижних век. У Долиной достаточно четкий овал лица, вследствие чего можно заподозрить лифтинг средней и нижней трети лица и шеи, можно также задуматься о выполненном эндоскопическом лобно-височном лифтинге, так как на некоторых фотографиях можно увидеть изменения позиции бровей. Возможно, были манипуляции с кончиком носа», — сообщает пластический хирург.
Напомним, что Лариса Долина — советская и российская певица, демонстрирующая в своих песнях профессиональный эстрадный джазовый вокал. Исполнительница таких композиций как «Льдинка» и «Погода в доме» является народной артисткой России (1998) и обладательницей множества премий.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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