Яна Чурикова отвергла обвинение в психологическом насилии на «Фабрике звезд»

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Яна Чурикова отвергла обвинение в том, что на «Фабрике звезд» конкурсанты подвергались психологическому насилию. Как известно, многие участники реалити-шоу жаловались на то, что участие в нем их надломило. В ответ на это Чурикова заявила, что любой, кто пришел на шоу, должен был быть готов к испытаниям. Телеведущая отметила, что многие участники изначально поверили «красивой картинке» на экране. Но действительность была такова, что очарованные красивой телевизионной игрой конкурсанты столкнулись с трудностями.
Участники телепроекта не раз признавались, что им было психологически нелегко постоянно находиться под прицелами видеокамер. По словам Прохора Шаляпина, камеры находились даже в уборной. Также некоторые жаловались на давление со стороны продюсеров. А Рита Дакота отказалась от участия в музыкальном мероприятии, посвященном 20-летию проекта. Она заявила, что полученный на проекте опыт был для нее таким болезненным, что после завершения шоу она на год отошла от музыкальной деятельности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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