Назарова и Нагиева в новом сезоне «Кухни» заменят другие актеры

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Актриса Ольга Кузьмина поделилась с поклонниками радостной новостью: снимается новый сезон полюбившегося зрителям комедийного сериала «Кухня». Она тоже принимает в нем участие. Ольга проиллюстрировала свое сообщение совместным видео с Марком Богатыревым.
Подписчики Кузьминой тут же принялись донимать ее расспросами и настойчиво интересоваться, действительно ли, как судачат в Сети, в продолжении сериала актеры Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев не снимаются. И актриса их услышала.
Она не стала ничего объяснять на словах, но показала кадры вагончиков на съемочной площадке, на которых значатся имена Михаила Боярского и Андрея Соколова. Так она косвенно подтвердила, что исполнителей главных ролей в сериале заменят, и даже намекнула кем, информирует «Правда.ру».
Дмитрий Назаров очень жестко критикует российские власти за специальную военную операцию в Украине. В январе его и его жену из-за политической позиции уволили из МХТ. Артисты уехали за границу, где выступают с антироссийскими частушками.
Дмитрий Нагиев громко и публично, в отличие от своего коллеги, СВО не критиковал. Однако он своими поступками показывал, что не поддерживает ее. Артист ушел из телевидения и перестал сниматься в кино.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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