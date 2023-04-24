74-летняя Пугачева покинет Израиль из-за серьезных проблем с сердцем

По слухам, основной причиной, по которой Алла Пугачева может покинуть Израиль, являются проблемы с сердцем. В прошлом Примадонна перенесла четыре операции на этом жизненно важном органе. Причем последнее хирургическое вмешательство было проведено после очередного сердечного приступа, который случился четыре года назад.

Примадонна стала тяжело переносить жару и перелеты после установки стента. Из-за этого Алла Борисовна предпочитала проводить лето в Юрмале. Из-за хронических проблем со здоровьем ей придется на время переехать в страну с более благоприятным для нее климатом. Певица никогда не скрывала, что годы берут свое. По ее словам, старость наступила достаточно резко.

«Организм дает сбой. Мне трудно дышать, трудно ходить, но я еще жива и должна жить ради маленьких детей», — сообщила 74-летняя певица в соцсети.

Да и поклонники нередко замечали, что на видео Алла Борисовна с трудом говорит и тяжело дышит.

По некоторым данным, предстоящее лето в Израиле обещает быть знойным, поэтому Пугачева решила переждать его на арендованной двухэтажной вилле «Марта» в Юрмале, расположенной неподалеку от дома Лаймы Вайкуле.

На территории особняка, который принадлежит бизнесмену Виктору Красовицкому, есть спа-комплекс, теннисный корт, помещение для охраны и гараж. В доме также есть кинотеатр, библиотека, кухня, столовая и зимний сад. Месяц проживания в «Марте» обойдется семейству Аллы Борисовны в 100 0000 евро (8 900 000 рублей).

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700