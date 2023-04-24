Стас Барецкий утверждает, что именно он купил замок Пугачевой и Галкина

Скандальный шоумен Стас Барецкий заявил, что именно он является покупателем замка Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан иноагентом в РФ, - Ред.).

Информация об особняке звездной пары поступает разная. Продюсер Сергей Дворцов ранее проинформировал представителей СМИ, что замок Примадонны и ее супруга был продан человеку из близкого окружения певицы. А вот певица Анна Калашникова заверила, что «Галкино гнездо» (а именно так журналисты в былые годы окрестили элитную недвижимость в деревне Грязь Подмосковья) остается во владении семьи. Никому замок не продавался, за ним, как и прежде, присматривают водитель Аллы Борисовны, четыре охранника, домработница и садовник.

Стас Барецкий же настаивает на том, что сделка купли-продажи состоялась.

«Это так. Я ещё и до этого говорил, что собираюсь покупать замок», - заявил шоумен корреспондентам радиостанции «Говорит Москва».

Барецкий добавил, что переговоры о продаже действительно были сложными, поскольку он не скрывал, что намерен сделать в замке «самый большой крематорий» в Европе, и Алле Борисовне это не нравилось.

Шоумен также заверил, что особняк ему и компаньонам обошелся в 450 миллионов рублей, а не в миллиард, как сообщали некоторые медиа.

Добавим, в настоящее время нет подтверждений тому, что именно Барецкий стал новым владельцем замка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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