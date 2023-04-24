РБК: Роман Костомаров испытывает сложности с восстановлением подвижности конечностей

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В настоящий период времени состояние здоровья прославленного российского фигуриста и олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остаётся стабильным. У знаменитого спортсмена в последние недели отсутствуют ухудшения, однако, существенных улучшений тоже пока не наблюдается.
Новостные источники информации, приближенные к Роману, рассказали о том, что ему пока ещё плохо даются упражнения по восстановлению подвижности.
«Сейчас с Романом Костомаровым выполняют специальные лечебно-оздоровительные комплексы лучшие медицинские специалисты по реабилитации. Инструкторы усиленно пытаются восстановить подвижность, но ему трудно даются данные сложные упражнения», — сообщил один из собеседников.
В ближайшее время врачи сделают Костомарову несколько операций. Это необходимый подготовительный процесс перед протезированием. В течение двух месяцев Костомарова выпишут из реанимации. Об этом сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания «Woman.ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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