Юлия Пересильд ответила на критику и упреки в свой адрес

Сегодня, 07:59

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Юлия Пересильд ответила на критику и упреки в свой адрес
Юлия Пересильд

Актриса Юлия Пересильд призналась, что старается не обращать внимания на критику в свой адрес после выхода киноленты «Вызов», где она сыграла главную роль.

Значительная часть фильма впервые в истории кинематографа была снята в реальном космосе, на МКС. После премьеры в адрес съемочной группы посыпались не только восторги, но и упреки. В частности, некоторые космонавты заговорили чуть ли не о дискредитации всей российской космической отрасли и о напрасно потраченных миллионах, которым можно было бы найти более полезное применение.

«До выхода фильма такие выпады – да, так или иначе ранили, – сказала Юлия Пересильд. – Мы же еще ничего не успели показать, а нас уже обвинили во всем, в чем только можно обвинить. Теперь же съемки в космосе – это уже часть нашей биографии, этого у нас уже не отнять. Фильм вышел на экраны, так что мы все свои задачи выполнили, да еще и сделали всё это в невероятно короткие сроки. А всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы всё наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждем».

Фильм «Вызов» за минувшие выходные возглавил прокат и собрал 426 млн рублей. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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