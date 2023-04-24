Юлия Пересильд ответила на критику и упреки в свой адрес

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло
Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...Подробнее
Актриса Юлия Пересильд призналась, что старается не обращать внимания на критику в свой адрес после выхода киноленты «Вызов», где она сыграла главную роль.
Значительная часть фильма впервые в истории кинематографа была снята в реальном космосе, на МКС. После премьеры в адрес съемочной группы посыпались не только восторги, но и упреки. В частности, некоторые космонавты заговорили чуть ли не о дискредитации всей российской космической отрасли и о напрасно потраченных миллионах, которым можно было бы найти более полезное применение.
«До выхода фильма такие выпады – да, так или иначе ранили, – сказала Юлия Пересильд. – Мы же еще ничего не успели показать, а нас уже обвинили во всем, в чем только можно обвинить. Теперь же съемки в космосе – это уже часть нашей биографии, этого у нас уже не отнять. Фильм вышел на экраны, так что мы все свои задачи выполнили, да еще и сделали всё это в невероятно короткие сроки. А всем тем, кто так переживает и рассказывает, сколько научных экспериментов из-за нас пришлось отложить и еще много чего не смогло осуществиться, хочу ответить одно. Было бы прекрасно, если бы точно в такие же, как и у нас, сжатые сроки, вы смогли бы всё наверстать и удивить нас своими результатами, которых мы все очень ждем».
Фильм «Вызов» за минувшие выходные возглавил прокат и собрал 426 млн рублей.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...Подробнее
На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой...Подробнее
Во внешнеполитическом ведомстве Дании сделали заявление по вопросу о политике по отношению к финансам Российской...Подробнее
Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...Подробнее
Синоптики Михаил Леус и Александр Колесов рассказали о прогнозе метерологов погоды в Санкт-Петербурге на ближайшие дни....Подробнее
Гражданам РФ объяснили, в каких государствах ближнего зарубежья они могли бы провести свой летний отпуск, уложившись в...Подробнее
В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной...Подробнее
Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае...Подробнее
Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался...Подробнее
Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем...Подробнее
Комментировать