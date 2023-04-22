Названы артисты, концерты которых отменили в России из-за поддержки Украины

Сегодня, 16:54

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Названы артисты, концерты которых отменили в России из-за поддержки Украины
Фото из открытых источников

После объявления о начале специальной военной операции российской армии на территории Украины звезды российского шоу-бизнеса, вставшие на сторону украинских властей, быстро поняли, что означает отмена концертов. Казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) подвергся критике со стороны российских поклонников за поддержку украинской армии. Концерт Jah Khalib, запланированный на 23 апреля в Crocus City Hall, был отменен.

Некоторое время назад  рэпер выразил свою поддержку Украине, но от концертов в России не отказался. 

В черный список попала и украинская певица Ани Лорак. Хотя поп-дива ничего не говорила напрямую о спецоперации, она оказалась под перекрестным огнем. Нейтральная позиция певицы не спасла ее. Концерты Ани Лорак в нескольких российских городах, включая Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар, были отменены. 

Группа «Ночные снайперы» также подверглась резкой критике за гражданскую позицию солистки Дианы Арбениной. Известная артистка дала понять всем своим поклонникам, что она категорически против спецопераций. После этого власти отменили концерты группы в нескольких городах России. Однако, несмотря на то, что Арбенина не спешит уезжать из России, она не отказалась от своих взглядов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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