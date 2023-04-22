Названы артисты, концерты которых отменили в России из-за поддержки Украины

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло
Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...Подробнее
После объявления о начале специальной военной операции российской армии на территории Украины звезды российского шоу-бизнеса, вставшие на сторону украинских властей, быстро поняли, что означает отмена концертов. Казахстанский рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) подвергся критике со стороны российских поклонников за поддержку украинской армии. Концерт Jah Khalib, запланированный на 23 апреля в Crocus City Hall, был отменен.
Некоторое время назад рэпер выразил свою поддержку Украине, но от концертов в России не отказался.
В черный список попала и украинская певица Ани Лорак. Хотя поп-дива ничего не говорила напрямую о спецоперации, она оказалась под перекрестным огнем. Нейтральная позиция певицы не спасла ее. Концерты Ани Лорак в нескольких российских городах, включая Воронеж, Ростов-на-Дону и Краснодар, были отменены.
Группа «Ночные снайперы» также подверглась резкой критике за гражданскую позицию солистки Дианы Арбениной. Известная артистка дала понять всем своим поклонникам, что она категорически против спецопераций. После этого власти отменили концерты группы в нескольких городах России. Однако, несмотря на то, что Арбенина не спешит уезжать из России, она не отказалась от своих взглядов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...Подробнее
На левом берегу Днепра, близ Херсона, возник плацдарм ВСУ, есть угроза контрнаступления. В районе Дач на небольшой...Подробнее
Во внешнеполитическом ведомстве Дании сделали заявление по вопросу о политике по отношению к финансам Российской...Подробнее
Синоптики Михаил Леус и Александр Колесов рассказали о прогнозе метерологов погоды в Санкт-Петербурге на ближайшие дни....Подробнее
Писательница Джоан Роулинг в соцсетях объяснила необходимость для Вселенной полноценного сериала о «Гарри Поттере». Так...Подробнее
Туристы из РФ снова стремятся попасть в Европу, чтобы провести там отпуск. Об этом пишет «Коммерсантъ», отмечая, что...Подробнее
В Северной столице прокуратурой Фрунзенского района была организована проверка по факту частичного обрушения временной...Подробнее
Французское издание Monde сообщает, что руководитель китайского дипломатического представительства во Франции Лу Шае...Подробнее
Рухнувший под Ногинском Московской области украинский беспилотник самолетного типа, скорее всего, оснащался...Подробнее
Появившаяся в некоторых ТГ-каналах информация о выплате обещанных губернатором Александром Бегловым компенсаций всем...Подробнее
Комментировать