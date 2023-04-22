Симоньян раскрыла истинную цель визита Аллы Пугачевой в Россию

Сегодня, 15:34

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Симоньян раскрыла истинную цель визита Аллы Пугачевой в Россию
Фото из открытых источников

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, почему минувшей осенью Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева ненадолго возвращалась в Россию. Ее версия прозвучала в эфире программы «Новые русские сенсации» на канале НТВ.

По словам Симоньян, главная цель, которую преследовала Алла Борисовна, - общение с представителями российских политических элит. Знаменитость, которая сразу после начала СВО вместе с мужем, сыном и дочерью укатила в Израиль, «прошлась» по своим старым связям, обсуждая будущее РФ, себя и своей семьи в стране. Гарантий, судя по всему, ей добиться не удалось.

«Я так понимаю, что у нее не задалось. Насколько я знаю, Пугачева прошлась по старым связям, но в результате вернулась обратно», - высказалась Симоньян.

Напомним, сама Алла Пугачева сразу после возвращения в Россию перед началом первого сентября говорила журналистам, что вернулась, чтобы «наводить порядок в головах».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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