Пугачева продала замок таинственному миллиардеру

Сегодня, 12:29

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Пугачева продала замок таинственному миллиардеру
Фото из открытых источников

Алла Пугачева уже не сможет жить в замке в деревни Грязи в Подмосковье.

В СМИ попала информация о том, что его приобрел таинственный миллиарде, пишет «Woman.ru». Сообщалось, что семья Аллы Борисовны распродает свою недвижимость в России.

Замок, в котором жила Примадонна с детьми и мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом) оценивали до 10 млрд рублей. Но его рыночную цену эксперты называли на уровне 650 млн рублей. Стоит отметить, что участок со строениями был записан не на Аллу Пугачеву, а на Максима Галкина*.

Как сообщает НТВ, за эту недвижимость Алле Борисовне предложили 700 млн. Но от этого предложения она отказалась. И получила еще одно предложение, уже на 1 млрд рублей. После чего сделку закрыли.

Замок в деревне Грязь оставался единственной собственностью артистки в России. Она подарила свою квартиру внуку – сыну Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова. Квартиру в Петербурге получила Кристина Орбакайте, которая, к слову, живет в основном в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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