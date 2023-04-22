Пугачева продала замок таинственному миллиардеру

Сергей Иллариошкин назвал крайне опасный ночной симптом: 70% клеток среднего мозга уже погибло
Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...Подробнее
Алла Пугачева уже не сможет жить в замке в деревни Грязи в Подмосковье.
В СМИ попала информация о том, что его приобрел таинственный миллиарде, пишет «Woman.ru». Сообщалось, что семья Аллы Борисовны распродает свою недвижимость в России.
Замок, в котором жила Примадонна с детьми и мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом) оценивали до 10 млрд рублей. Но его рыночную цену эксперты называли на уровне 650 млн рублей. Стоит отметить, что участок со строениями был записан не на Аллу Пугачеву, а на Максима Галкина*.
Как сообщает НТВ, за эту недвижимость Алле Борисовне предложили 700 млн. Но от этого предложения она отказалась. И получила еще одно предложение, уже на 1 млрд рублей. После чего сделку закрыли.
Замок в деревне Грязь оставался единственной собственностью артистки в России. Она подарила свою квартиру внуку – сыну Кристины Орбакайте и Руслана Байсарова. Квартиру в Петербурге получила Кристина Орбакайте, которая, к слову, живет в основном в США.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Академик РАН Сергей Иллариошкин рассказал, какие симптомы указывают на развитие болезни Паркинсона. По его словам,...Подробнее
У россиян все еще есть возможность отдохнуть в Европе, но к организации поездки стоит подойти с ответственностью. Об...Подробнее
Представитель нижней палаты американского законодательного органа от республиканской партии Энди Оглс сделал заявление...Подробнее
Не успел Белгород оправиться после инцидента с «внештатным сходом» авиационного боеприпаса с бомбардировщика Су-34 с...Подробнее
Руководитель итальянского правительства Джорджа Мелони выступила с заявлением о своем отношении к поставкам со стороны...Подробнее
В школе №575 в Приморском районе Петербурга отказались от комментариев после инцидента с червяком в салате, который...Подробнее
Американское издание Bloomberg сообщает, что Индия пока не выплачивает Российской Федерации деньги за купленное у нее...Подробнее
В Нидерландах на бирже в Амстердаме начали опускаться цены на электроэнергию до отрицательного уровня. Из-за избытка...Подробнее
Руководитель японского оборонного ведомства Ясуказу Хамада отдал приказ японским военным провести меры по подготовке...Подробнее
Писательница Джоан Роулинг в соцсетях объяснила необходимость для Вселенной полноценного сериала о «Гарри Поттере». Так...Подробнее
Комментировать