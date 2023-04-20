Стендап-комик Руслан Белый уехал из России и готовится стать отцом

Сегодня, 17:39

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Стендап-комик Руслан Белый уехал из России и готовится стать отцом
Фото из открытых источников

По информации StarHit, комик Руслан Белый недавно эмигрировал в Турцию после завершения гастролей в Израиле и Казахстане. Также ходят слухи, что 43-летний юморист скоро станет отцом и он решил сделать перерыв в творческой деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей. 

Белый старается обходить тему личной жизнь, поэтому личность его избранницы до сих пор неизвестна широкой публике. 

Ранее поговаривали, что у него роман с Юлией Ахмедовой. Но сам Белый опроверг эти слухи,  заявив, что с ней  его связывает только дружба.

Как-то Руслан Белый говорил о своем серьезном отношении к браку и о том, что он готов жениться лишь на той, кто идеально подойдет ему по характеру. Проживая в Москве, стендап-комик мечтал о домике в Италии, но теперь ему нравится Турция, где тепло и много русскоязычных. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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