Стендап-комик Руслан Белый уехал из России и готовится стать отцом

По информации StarHit, комик Руслан Белый недавно эмигрировал в Турцию после завершения гастролей в Израиле и Казахстане. Также ходят слухи, что 43-летний юморист скоро станет отцом и он решил сделать перерыв в творческой деятельности, чтобы больше времени проводить с семьей.

Белый старается обходить тему личной жизнь, поэтому личность его избранницы до сих пор неизвестна широкой публике.

Ранее поговаривали, что у него роман с Юлией Ахмедовой. Но сам Белый опроверг эти слухи, заявив, что с ней его связывает только дружба.

Как-то Руслан Белый говорил о своем серьезном отношении к браку и о том, что он готов жениться лишь на той, кто идеально подойдет ему по характеру. Проживая в Москве, стендап-комик мечтал о домике в Италии, но теперь ему нравится Турция, где тепло и много русскоязычных.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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