9-летняя дочь певицы РФ Аллы Пугачевой стала обычным ребенком

9-летняя дочь певицы Аллы Пугачевой Лиза прогулялась по общественному пляжу в Израиле.

На опубликованных кадрах Лиза разгуливает в прекрасном настроении, радуясь возможности побыть у моря. Об этом пишет портал 7Дней.ру. Пляж, куда она приехала с родными, в израильском городе Герцлия. И, судя по настроению девочки, ей очень понравилось гулять там.

Многих удивил внешний вид девочки. Ранее в соцсетях ее именитые родители снимали ее и ее брата Гарри в нарядной одежде, с аккуратными прическами. Но в этот раз девочка попала в кадр в обычной одежде. Ее стиль разительно отличался от того, в чем она появлялась на различных мероприятиях вместе со своими родителями.

Стоит отметить, что отец Лизы шоумен Максим Галкин внесен в список иноагентов. Он гастролирует по многим странам мира и критикует «военную спецоперацию» РФ на территории Украины.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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