Космонавт Юрчихин отреагировал на обвинения в травле Юлии Пересильд

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Снявшаяся в космической драме «Вызов» Юлия Пересильд недавно выступила с заявлением, сообщив, что подвергается травле со стороны космонавтов с 2021 года, когда начала работать над фильмом.
По словам Пересильд, негативные комментарии в ее адрес еще больше усилились, когда Гильдия актеров предложила присвоить ей звание Героя России. Космонавт Федор Юрчихин отнесся к этой новости наиболее критически, считая, что артисты не должны получать высшую награду страны. Актриса попросила космонавтов прекратить обливать ее грязью. Звезда «Вызова» заявила, что никуда себя не выдвигала и ей не нужны звания, а только любовь и поддержка зрителей.
Летчик-космонавт Федор Юрчихин решил пролить свет на ситуацию. Он подчеркнул, что вообще не упоминал имя Юлии Пересильд и лишь высказался против того, что производство фильма мешало работе космонавтов на МКС.
«Начиная с 2021 года я успел дать сразу несколько комментариев насчет этого проекта, поскольку я уверен, что он нанес российской космонавтике только вред», — заявил космонавт.
При этом он подчеркнул, что выступает за популяризацию космонавтики, однако кинопроекты не должны вмешиваться в графики полетов, изменять программу экспериментов и отвлекать профессионалов от их непростой работы на орбите. По мнению Юрчихина, нельзя в угоду фильмам снимать с полетов профессиональные экипажи, на обучение которых было потрачено немало денег.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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