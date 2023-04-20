Оскар Кучера назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле «мразью» после ее заявлений о Дне Победы и памятниках солдатам

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Телевизионный ведущий, артист театра и кино Оскар Кучера накануне предоставил собственный комментарий на комментарий Лаймы Вайкуле о том, что памятники, воздвигнутые в честь подвигов солдат ВОВ, не имеют, по словам артистки, никакой художественной ценности. Услышав такое, знаменитый актер тут же разнес в пух и прах латвийскую певицу.
«Зачем она сделала это? Да потому, что у неё нет мозгов, она же не способна думать. Может быть, Лайма совсем не то хотела сказать. К сожалению, как я это себе представляю, алкоголизм и врожденная тупизна — это всё о Вайкуле. Или таким образом она решила раскручивать тур по Европе?! У меня нет слов. Я в ужасе от того, что она сказала и что сделала».
Оскар Кучера не смог сдержать эмоций из-за выражений латвийской певицы: «Ты не просто дура, ты — . Не могу поверить, что это ты говоришь! Если бы кто-то мне сказал, просто передал, что ты такое сказала — посмеялся бы и ответил, что такого не может быть. Услышал все своими ушами, увидел все своими глазами. Ты ! Причем фашистская».
Об этом сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания «Комсомольская правда».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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