Оскар Кучера назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле «мразью» после ее заявлений о Дне Победы и памятниках солдатам

Вчера, 23:59

0

Image 16+
Оскар Кучера назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле «мразью» после ее заявлений о Дне Победы и памятниках солдатам
Фото из открытых источников

Телевизионный ведущий, артист театра и кино Оскар Кучера накануне предоставил собственный комментарий на комментарий Лаймы Вайкуле о том, что памятники, воздвигнутые в честь подвигов солдат ВОВ, не имеют, по словам артистки, никакой художественной ценности. Услышав такое, знаменитый актер тут же разнес в пух и прах латвийскую певицу. 

«Зачем она сделала это? Да потому, что у неё нет мозгов, она же не способна думать. Может быть, Лайма совсем не то хотела сказать. К сожалению, как я это себе представляю, алкоголизм и врожденная тупизна — это всё о Вайкуле. Или таким образом она решила раскручивать тур по Европе?! У меня нет слов. Я в ужасе от того, что она сказала и что сделала».
Оскар Кучера не смог сдержать эмоций из-за выражений латвийской певицы: «Ты не просто дура, ты — . Не могу поверить, что это ты говоришь! Если бы кто-то мне сказал, просто передал, что ты такое сказала — посмеялся бы и ответил, что такого не может быть. Услышал все своими ушами, увидел все своими глазами. Ты ! Причем фашистская».

 

Об этом сообщают журналисты информационного новостного онлайн-издания «Комсомольская правда».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Оскар Кучера назвал латвийскую певицу Лайму Вайкуле «мразью» после ее заявлений о Дне Победы и памятниках солдатам

Вчера, 23:59

Актер Сергей Селин объяснил гибель Дукалиса в пятом сезоне «Улиц разбитых фонарей»

Вчера, 12:29

Канделаки сообщила, что на ТНТ хотели сделать низкорейтинговое шоу и заменить «Вечерний Ургант», но пока что ничего не получилось

Вчера, 00:34

Эмигрировавшие звезды назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

20-04-2023, 21:44

Иосиф Пригожин появился на публике с волосами на голове

20-04-2023, 11:29

Прохор Шаляпин признался в пластике

19-04-2023, 19:19

Наталья Подольская рассказала, что «приняла свое тело» только после родов

18-04-2023, 22:59

Поэтессе пришлось объясняться за текст песни «Алла будет петь»

18-04-2023, 11:34

Осудили и остались: где работают артисты РФ, раскритиковавшие СВО

18-04-2023, 11:29

Телеведущая Настя Ивлеева пополнила свой автопарк спортивной «Феррари» за 30 миллионов рублей

17-04-2023, 20:44

55-летний певец РФ Филипп Киркоров заявил о готовности принять участие в СВО ВС РФ на Украине

17-04-2023, 19:49

Поп-король Филипп Киркоров резко ответил на шутку Галкина про передовую и колготки

17-04-2023, 14:49

В России выбирают новую Примадонну на место сбежавшей в Израиль артистки Аллы Пугачевой

17-04-2023, 08:04

РИА «Informing.ru»: Изящный стол Канделаки, Королёва с яйцами на пляже и Пугачева в цветах, звёзды показали, как празднуют в 2023 году Пасху

17-04-2023, 08:04

Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой

15-04-2023, 13:14

Пугачева назвала себя единственной знаменитостью СССР и России, а критиков холопами

15-04-2023, 10:04

Татьяна Навка рассказала о первом письме Костомарова из больницы

15-04-2023, 00:29

Максим Галкин ополчился на зрителей после провального выступления в Торонто

14-04-2023, 10:04

Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера телеканаала RTVI

13-04-2023, 16:34

Ольга Орлова призналась, что нашла уникальную няню для своей двухмесячной дочери

11-04-2023, 20:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Авиаконструктор Лукашевич перечислил причины схода боеприпаса с бомбардировщика Су-34 над Белгородом

Вчера, 13:19

0

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич допускает, что причиной внештатного схода авиационного боеприпаса с...

Подробнее
В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

В Санкт-Петербурге школьник угрожал захватить школу ради встречи с президентом РФ Путиным

20-04-2023, 20:34

0

В Северной столице подросток, являющийся учеником восьмого класса, угрожал захватить школу ради встречи с главой...

Подробнее
«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие

20-04-2023, 11:59

0

Все больше россиян решаются на то, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишет «LENTA.RU», отмечая, что...

Подробнее
Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

Иностранные производители бытовой техники в Кирове и Липецке столкнулись с проблемами

20-04-2023, 08:34

0

Иностранные производители техники в России испытывают трудности. Так, итальянский бренд Candy, принадлежащий китайской...

Подробнее
В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

В Санкт-Петербурге упавший под поезд в метро мужчина лишился части руки

19-04-2023, 14:44

0

Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...

Подробнее
В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

В ЧВК «Вагнер» действующих военнослужащих не берут — Пригожин опроверг слухи о принудительной вербовке жителей Якутии

19-04-2023, 15:56

0

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о якобы принудительной вербовке шестерых...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

«Это не то, ради чего мы обучали суданцев держать оружие»: Пригожин высказался о конфликте в республике

20-04-2023, 22:51

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что хочет мира для народа Судана, в отличие от «ООН и многих других»,...

Подробнее
«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

«TOI»: 35-летний житель Индии, считавшийся умершим от COVID-19, вернулся к семье спустя два года

19-04-2023, 08:04

0

35-летний житель Индии Камлеш Патидар вернулся спустя два года к семье после официальной кремации. Об этом случае...

Подробнее
Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

Один человек погиб и двое пострадали в квартирном пожаре 19 апреля на Павловском шоссе

19-04-2023, 19:19

0

Сегодня, в среду, примерно в 14:30 произошел пожар в Пушкинском районе Северной столицы. Огнем охватило 4-комнатную...

Подробнее
Ган встретился с Мином

Ган встретился с Мином

20-04-2023, 12:59

0

Руководитель китайского внешнеполитического ведомства Цинь Ган встретился и провел переговоры с руководителем...

Подробнее