Актер Сергей Селин объяснил гибель Дукалиса в пятом сезоне «Улиц разбитых фонарей»

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Актер Сергей Селин, сыгравший лейтенанта Анатолия Дукалиса в знаменитом сериале «Улицы разбитых фонарей», решил удовлетворить любопытство поклонников и рассказал, почему его герой погибает в конце пятого сезона.
Персонаж, которого артист воплотил на экране, в последнем эпизоде умирает в результате взрыва гранаты. Правоохранителю бросил ее под ноги преступник, в роли которого снялся актер Данила Козловский.
Смерть Анатолия Дукалиса, одного из самых харизматичных героев сериала «Улицы разбитых фонарей», огорчила его поклонников. Фанатам не понравилось, что создатели проекта решили его именно убить, а не отправить куда-то, к примеру - это бы давало надежду на то, что он снова может появиться в одном из эпизодов. Некоторые киноманы гибель Дукалиса связали с желанием актера уйти из сериала. И оказались правы.
Сергей Селин сообщил, что, по его мнению, сериал за столько лет уже изжил себя. Поэтому он решил сосредоточиться на более интересных для него проектах, передает «Экспресс газета».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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