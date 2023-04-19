Канделаки сообщила, что на ТНТ хотели сделать низкорейтинговое шоу и заменить «Вечерний Ургант», но пока что ничего не получилось

Недавно стартовало «Шоу Воли», которое многие сравнили с передачей Ивана Урганта из-за похожего формата. Кто-то раскритиковал дебют комика, на что отреагировала глава ТНТ Тина Канделаки.

Канделаки обратилась к журналистам, которые разнесли шоу юмориста.

«Прочитала статью нежелательного в России проекта-иноагента «Медуза» про шоу Павла Воли (спойлер: скучно-скучно-скууучно), и попутно посмотрела список вопросов, который прислали мне рецензенты нашей программы. Что скажу? Скажу то же, что и по поводу статьи про меня и моего супруга Василия Бровко во все той же нежелательной в России «Медузе»: скучно, господа. Видимо, рижская серая жизнь сказывается. Вы же про юмор пишете, будьте веселее», — отметила она в соцсетях.

Предположения СМИ о проблемах с финансированием проекта показались ей абсурдными.

«Идея создания вечернего шоу уже давно разрабатывалась ТНТ. У канала есть абсолютно все ресурсы для создания такого проекта, и сторонние силы тут просто не нужны. Самые яркие звезды, самые сильные сценаристы, лучшие продюсеры. А обсуждать какие-то слухи, тем более в вопросах спонсорства и денег кажется некорректным и даже странным», — добавила Тина Канделаки.

Она подчеркнула, кому как не Воле стоило вести свое шоу на ТВ.

«ТНТ сделал свое шоу, и Паша Воля, как один из главных шоуменов российского ТВ, совершенно точно его заслужил. У него есть опыт, харизма, аудитория его любит. А что касается Гарика, то это действительно было частью первоначальной креативной концепции. Представляете, как это было бы сильно и хайпово, если бы шоу Воли вел Гарик?! И судя по интересу к этой теме, отказываться от этой идеи не стоит», — сказала она.

Также знаменитость упомянула многочисленные сравнения с программой Ивана Урганта.

«И раз уж сравнения с Ургантом не избежать, ТНТ, конечно, хотели бы сделать низкорейтинговое вечернее шоу и заменить ВУ, но пока что у канала это не получилось», — иронизирует Тина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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