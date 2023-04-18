Эмигрировавшие звезды назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

Сегодня, 21:44

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Эмигрировавшие звезды назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ
Фото из открытых источников

Исполнительница музыкальных композиций Алла Пугачева убежала из Российской Федерации за рубеж одной из первых после объявления специальной военной операции вооруженных сил страны на территории Украины. А теперь Алла Борисовна уже попросила один миллион евро за свои возможные выступления в России. 

Одновременно появилась и информация о том, что после своих антироссийских высказываний тиктокер Даня Милохин заявил, что не вернётся больше в Россию. Однако потом он все-таки возвращался на Новый год в Россию для выступлений на новогодних корпоративах. Мятежный артист неизвестного жанра поработал на предновогодней российской сцене в течение 40 минут. За эту работу благодарные зрители вручили блогеру ориентировочно 3 млн рублей, а затем звонкий соловей благополучно уехал обратно в Америку.

Валерий Леонтьев переехал в Майами в прошлом году. После того как в Украине началась российская СВО, певец не захотел жить в России. Впрочем, он был готов приехать за 9,5 млн рублей. При этом он просит, чтобы его разместили в номере люкс, он ездил в элитном авто, а также его обеспечили всем необходимым. 

Валерий Меладзе после начала СВО успел несколько раз изменить позицию, участвовать в подозрительном видео. Получилось, что певца в европейских странах не знает никто и он должен был жить на что-то. Он просил большую сумму за свои выступления, но потом его концерты отменялись из-за жалоб россиян на него. Об этом сообщают журналисты информационно-новостного онлайн-издания «Актуальные Новости».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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