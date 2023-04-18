Эмигрировавшие звезды назвали сумму, за которую готовы вернуться в РФ

«LENTA.RU»: зачем граждане России бросают дома и отправляются в кругосветное путешествие
Все больше россиян решаются на то, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишет «LENTA.RU», отмечая, что...Подробнее
Исполнительница музыкальных композиций Алла Пугачева убежала из Российской Федерации за рубеж одной из первых после объявления специальной военной операции вооруженных сил страны на территории Украины. А теперь Алла Борисовна уже попросила один миллион евро за свои возможные выступления в России.
Одновременно появилась и информация о том, что после своих антироссийских высказываний тиктокер Даня Милохин заявил, что не вернётся больше в Россию. Однако потом он все-таки возвращался на Новый год в Россию для выступлений на новогодних корпоративах. Мятежный артист неизвестного жанра поработал на предновогодней российской сцене в течение 40 минут. За эту работу благодарные зрители вручили блогеру ориентировочно 3 млн рублей, а затем звонкий соловей благополучно уехал обратно в Америку.
Валерий Леонтьев переехал в Майами в прошлом году. После того как в Украине началась российская СВО, певец не захотел жить в России. Впрочем, он был готов приехать за 9,5 млн рублей. При этом он просит, чтобы его разместили в номере люкс, он ездил в элитном авто, а также его обеспечили всем необходимым.
Валерий Меладзе после начала СВО успел несколько раз изменить позицию, участвовать в подозрительном видео. Получилось, что певца в европейских странах не знает никто и он должен был жить на что-то. Он просил большую сумму за свои выступления, но потом его концерты отменялись из-за жалоб россиян на него. Об этом сообщают журналисты информационно-новостного онлайн-издания «Актуальные Новости».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Все больше россиян решаются на то, чтобы отправиться в кругосветное путешествие. Об этом пишет «LENTA.RU», отмечая, что...Подробнее
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