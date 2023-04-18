Иосиф Пригожин появился на публике с волосами на голове

Появление на публике популярного продюсера и телеведущего Иосифа Пригожина после недавнего приступа удивило поклонников. Дело в том, что он неожиданно предстал на съемочной площадке телепрограммы «Звезды сошлись» с волосами.

Прохор Шаляпин опубликовал фото, на котором можно заметить, как изменился Пригожин. Известного продюсера все знают как достаточного грузного мужчину с лысой головой.

Но на фото он выглядит заметно похудевшим и помолодевшим на десяток лет. Помимо этого, на его голове красуются густые волосы. Наверняка, Пригожин приобрел подходящий парик. Пышная шевелюра действительно продюсеру к лицу, так как с волосами он выглядит моложаво.

«Помолодел лет на 15 с новой прической», «На нервной почве похудел», «Пригожин шикарно выглядит», «Йося в парике, шифруется», — отреагировали пользователи сети на радикальные изменения во внешности Пригожина.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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