Прохор Шаляпин признался в пластике

Экс-заключенный Азамат Улдаров раскрыл правду о «расследовании» Gulagu. net в интервью ФАН
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
В недавнем интервью Прохор Шаляпин был максимально откровенен. В беседе уроженец Волгограда раскрыл личную тайну. По его словам, он решил лечь под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить важный орган. В необходимости этого Прохора убедила женщина, хотя имя ее он не упомянул.
«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это», — признался Шаляпин.
А два года назад певцу вставили золотые нити, чтобы сохранить форму носа. Потом он понял, что можно было обойтись без этой процедуры. Прохор пришел к выводу, что достаточно ухаживать за лицом с помощью коллагена с гиалуроном и обычных кремов.
Сейчас певец не задумывается о пластических операциях – он использует для ухода за кожей самые обыденные средства.
Ранее Шаляпин не раз говорил, что внутренне состояние человека важнее внешности. Но при этом он признает, что если человек испытывает дискомфорт, то он имеет право что-то в себе изменить.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Корреспондент ФАН пообщался с героем видео Gulagu. net Азаматом Улдаровым, после чего выяснилось, что основатель...Подробнее
РФ сохранила четвертое место по объему резервов золота. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что информация об...Подробнее
Сегодня, в среду, в утренние часы на пути на станции метро "Гражданский проспект" упал мужчина. Специалисты...Подробнее
Направлением главного удара ВСУ в ходе планируемого контрнаступления наверняка станет южное, с целью взятия в том числе...Подробнее
Боевые действия на территории Украины длятся уже 14-й месяц. Животные прячутся от обстрелов точно так же, как и люди....Подробнее
Российский военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале проинформировал, по какому сценарию может развиваться ожидаемое...Подробнее
Подполковник запаса Павел Калмыков связал поездку российского президента Владимира Путина в ЛНР и подконтрольную РФ...Подробнее
Эксперты сообщают о ситуации на рынке аренды офисов в Санкт-Петербурге. Согласно приводимым статистическим сведениям...Подробнее
Руководители внешнеполитических ведомств государств большой семерки на недавно проведенных между ними переговорах...Подробнее
В Уфе скончалась четырехлетняя девочка. Ребенка не довезли до больницы — малышка умерла в салоне реанимобиля. Мама...Подробнее
Комментировать