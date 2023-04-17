Прохор Шаляпин признался в пластике

Сегодня, 19:19

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Прохор Шаляпин признался в пластике
Фото из открытых источников

В недавнем интервью Прохор Шаляпин был максимально откровенен. В беседе уроженец Волгограда раскрыл личную тайну. По его словам, он решил лечь под нож пластического хирурга, чтобы уменьшить важный орган. В необходимости этого Прохора убедила женщина, хотя имя ее он не упомянул. 

«Я, признаюсь, нос немножко уменьшал в свое время, но если бы не женщина, которая меня на это сподвигла, я бы никогда не догадался пойти на это», — признался Шаляпин.

А два года назад певцу вставили золотые нити, чтобы сохранить форму носа. Потом он понял, что можно было обойтись без этой процедуры. Прохор пришел к выводу, что достаточно ухаживать за лицом с помощью коллагена с гиалуроном и обычных кремов. 

Сейчас певец не задумывается о пластических операциях – он использует для ухода за кожей самые обыденные средства. 

Ранее Шаляпин не раз говорил, что внутренне состояние человека важнее внешности. Но при этом он признает, что если человек испытывает дискомфорт, то он имеет право что-то в себе изменить. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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