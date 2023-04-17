Наталья Подольская рассказала, что «приняла свое тело» только после родов

Вчера, 22:59

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Наталья Подольская рассказала, что «приняла свое тело» только после родов
Наталья Подольская

Наталья Подольская выпускает свой четвертый по счету полноформатный альбом, в котором намерено объединила танцевальный бит с балладами. В ходе интервью певица призналась, что приняла свое тело только после родов.

«Я очень сильно изменилась после родов. Начала носить мини-юбки, чего раньше не делала, потому что стеснялась своих ног. Можно сказать, после родов я приняла и стала чувствовать свое тело. И именно после родов мой репертуар стал меняться в сторону дэнса», — заявила Подольская.

Певица отметила, что очень любит танцевать. По словам Подольской, когда они с Владимиром Пресняковым начали встречаться, то часто ходили в ночной клуб. Звезда призналась, что в то время молодые артисты могли танцевать хоть под столом, хоть на столе.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший поженились в 2010 году. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте, которого зовут Никита.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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