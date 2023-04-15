Осудили и остались: где работают артисты РФ, раскритиковавшие СВО

Сегодня, 11:29

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Осудили и остались: где работают артисты РФ, раскритиковавшие СВО
Лия Ахеджакова

Не все российские артисты, критиковавшие «военную спецоперацию», покинули РФ.

О тех, кто высказался против «военной спецоперации», но остался в России, пишет РИА «Новости».

В числе таких артистов Лия Ахеджакова. Она лишилась ролей в «Современнике», и решила подать заявление об увольнении. Тем не менее, ее злоключения на этом могут не закончится. Есть информация о том, что ее могут привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России.

Продолжает работать в РФ и актер Данила Козловский. Он ранее написал в одной из соцсетей, что происходящее – это «катастрофа», а также уехал в США. Но пока он жил за границей, в РФ продолжали выходить сериалы с его участием, а теперь он вернулся, и даже будет играть в театрах Москвы и Петербурга.

Ксения Раппорт также осудила «военную спецоперацию», но работает в РФ. Тем не менее, некоторые проекты с ее участием отменили. Но она все еще играет в постановках МДТ, что не нравится депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову. Политик требует запретить тем, кто не поддержал «военную спецоперацию», работать для российского зрителя.

Актриса театра, кино и дубляжа Ирина Старшенбаум появилась на экране в нескольких проектах после того, как выступила против «военной спецоперации». Но даже в этом году фильм с ее участием «Здоровый человек» показали на нескольких фестивалях и картина получила награды.

А вот у Дианы Арбениной, которая не выступала открыто против «военной спецоперации», но спела песню, многим показавшейся антироссийской, вынуждена была прервать свой гастрольный тур. Ее концерты начали отменять, судя по всему, из-за ее гражданской позиции.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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