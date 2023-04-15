Поэтессе пришлось объясняться за текст песни «Алла будет петь»

По случаю 74-летия Аллы Пугачевой была выпущена новая песня под названием «Алла будет петь», которую исполнила Кристина Орбакайте. Поэтесса Наталья Касимцева, являющаяся автором текста песни, рассказала историю появления композиции. Таким образом, она оправдалась и ответила на нападки.

Поэтесса заявила, что слова к песне не были привязаны к сегодняшним событиям.

«Дело в том, что текст «Алла будет петь» был написан очень давно, и отдан Алле Пугачевой много лет назад. До всего, что произошло с тех пор в жизни нашей страны и судьбах людей», — заявила поэтесса.

Касимцева также сказала, что текст песни не отражает ее собственную позицию. Она обратила внимание на то, что там ни слова о политике и сегодняшней ситуации в мире. Наряду с этим Касимцева заявила, что написала композицию «Родина-Мать», которую исполнил Григорий Лепс. Эта песня по-настоящему отражает ее позицию, заявила поэтесса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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