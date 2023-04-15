Телеведущая Настя Ивлеева пополнила свой автопарк спортивной «Феррари» за 30 миллионов рублей

Популярная ведущая телепрограммы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева уже давно рассказала о своей маленькой страсти. Звезда призналась в том, что она испытывает особенную любовь к дорогим автомобилям.

В апреле текущего года телеведущая решила порадовать себя новым роскошным подарком. В личном блоге звезда рассказывает о дорогостоящих приобретениях и хвастается техникой. На днях Ивлеева показала новую машину, которую купила за 30 миллионов рублей.

В личном блоге знаменитость познакомила фанатов с пополнением в семье, которым оказалась красная «Ферарри-458 Италия». Сейчас стоимость такого автомобиля варьируется от 20 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, в гараже у Анастасии Ивлеввой уже есть «Мерседес-Гелендваген», стоимость которого составляет 20 миллионов рублей, «Ламборгини», «Шевроле-Камаро». Звезда хранит данные автомобили в своем загородном доме, располагающемся в Подмосковье. Она получила его после развода с популярным российским музыкальным исполнителем Элджеем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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