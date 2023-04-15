Телеведущая Настя Ивлеева пополнила свой автопарк спортивной «Феррари» за 30 миллионов рублей

«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»
В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от...Подробнее
Популярная ведущая телепрограммы «Орел и решка» Анастасия Ивлеева уже давно рассказала о своей маленькой страсти. Звезда призналась в том, что она испытывает особенную любовь к дорогим автомобилям.
В апреле текущего года телеведущая решила порадовать себя новым роскошным подарком. В личном блоге звезда рассказывает о дорогостоящих приобретениях и хвастается техникой. На днях Ивлеева показала новую машину, которую купила за 30 миллионов рублей.
В личном блоге знаменитость познакомила фанатов с пополнением в семье, которым оказалась красная «Ферарри-458 Италия». Сейчас стоимость такого автомобиля варьируется от 20 до 30 миллионов рублей в зависимости от комплектации.
Напомним, в гараже у Анастасии Ивлеввой уже есть «Мерседес-Гелендваген», стоимость которого составляет 20 миллионов рублей, «Ламборгини», «Шевроле-Камаро». Звезда хранит данные автомобили в своем загородном доме, располагающемся в Подмосковье. Она получила его после развода с популярным российским музыкальным исполнителем Элджеем.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от...Подробнее
В Европе уже начали фиксировать случаи заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает «ТурПром», отмечая, что глобальное...Подробнее
В районе полигона, которым пользуются курсанты танкового училища в городе Казани, сегодня наблюдатели заметили высокий...Подробнее
Японии не удастся стать членом Североатлантического альянса, осуществить это не получится. Если же будет предпринята...Подробнее
В американской администрации сообщают о дипломатических переговорах между Саудовской Аравией и США. Уточняется, что...Подробнее
Журналисты американского издания «Bloomberg» выразили мнение о последствиях для экономики США от сотрудничества между...Подробнее
Стало известно, какая погода ожидается в Северной столице на будущей неделе. Этой информацией в Телеграм-канале...Подробнее
Боевые действия на территории Украины длятся уже 14-й месяц. Животные прячутся от обстрелов точно так же, как и люди....Подробнее
РФ сохранила четвертое место по объему резервов золота. Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что информация об...Подробнее
Эксперты сообщают о ситуации на рынке аренды офисов в Санкт-Петербурге. Согласно приводимым статистическим сведениям...Подробнее
Комментировать