55-летний певец РФ Филипп Киркоров заявил о готовности принять участие в СВО ВС РФ на Украине

Сегодня, 19:49

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55-летний певец РФ Филипп Киркоров заявил о готовности принять участие в СВО ВС РФ на Украине
Фото из открытых источников

Бывший российский телевизионный ведущий Максим Галкин (иноагент) в настоящее время продолжает гастролировать по всему земному шару со своими концертными программами. Что касается шуток бывшего российского шоумена, то в них он часто затрагивает Россию и россиян, оскорбляя их чувства, национальную гордость, традиции, веру. 

Совсем недавно состоялся концерт Максима Галкина (иноагента), на котором шоумен неожиданно решил пошутить и про бывшего мужа своей супруги Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова. Комик со сцены заявил о том, что Киркоров способен оказать кардинальное влияние на исход конфликта между Россией и Украиной. Чтобы возыметь эффект в данном противостоянии двух государств, Филипп Киркоров обязан облачиться в прозрачные колготки. 

Когда прошел месяц после такого высказывания юмориста, Филипп Киркоров решил прокомментировать слова Максима Галкина (иноагента). Об этом сообщает канал НТВ. 

«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», — твердо заявил Киркоров.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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