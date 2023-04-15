55-летний певец РФ Филипп Киркоров заявил о готовности принять участие в СВО ВС РФ на Украине

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Бывший российский телевизионный ведущий Максим Галкин (иноагент) в настоящее время продолжает гастролировать по всему земному шару со своими концертными программами. Что касается шуток бывшего российского шоумена, то в них он часто затрагивает Россию и россиян, оскорбляя их чувства, национальную гордость, традиции, веру.
Совсем недавно состоялся концерт Максима Галкина (иноагента), на котором шоумен неожиданно решил пошутить и про бывшего мужа своей супруги Аллы Пугачевой Филиппа Киркорова. Комик со сцены заявил о том, что Киркоров способен оказать кардинальное влияние на исход конфликта между Россией и Украиной. Чтобы возыметь эффект в данном противостоянии двух государств, Филипп Киркоров обязан облачиться в прозрачные колготки.
Когда прошел месяц после такого высказывания юмориста, Филипп Киркоров решил прокомментировать слова Максима Галкина (иноагента). Об этом сообщает канал НТВ.
«Ради сохранения мира, если надо, то пойду в колготках на передовую. Если это спасет ситуацию. Меня ничем не испугаешь», — твердо заявил Киркоров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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