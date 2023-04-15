Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров на протяжении длительного периода не давал никаких комментариев относительно шутки Галкина (иноагента). Не выдержав, певец всё же решился ответить юмористу. Филипп подчеркнул при этом, что, если в этом возникнет большая необходимость, он готов выйти на поле боя в любом виде.

«Для сохранения мира между нашими народами, если при этом будут спасены чьи-то жизни, то я выйду даже в колготках на передовую. Меня ничто не устрашит», — сказал 55-летний Филипп Бедросович в проекте шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Галкин (иноагент), после своего бегства из родного государства, после того, как предал могилы предков и свою родину, начал слишком часто подвергать неуместной критике бывших коллег, друзей, знаменитостей России и шутить про них. Показательно, что подавляющее большинство звёзд даже не обижаются на комика. Зло на Максима (иноагента) затаили лишь единицы россиян.

«Да, я разрешаю ему нести все, что он хочет. У меня на него нет никакой обиды абсолютно, даже комментировать не хочу. Я делаю свое дело, проживаю в государстве, которое люблю, все успеваю. Я — счастливый человек», — говорит Лариса Долина.

Олег Газманов вообще принял решение не обращать никакого внимания на критику Галкина (иноагента).

«По правде сказать, я давно не слежу за этим. Я таких, как он, вычеркнул из списка просто. Уехавшие — это одно, а предавшие — другое. Если они льют грязь на мою страну, значит, работают на наших врагов», — заверил исполнитель хита «Ясные дни».

А вот обидная шутка Галкина (иноагента) об Ольге Скабеевой — такое высказывание вышло далеко за рамки дозволенного. Скабеева рассказала о том, что она обратилась в прокуратуру и СК РФ. Данным высказыванием комика теперь будут заниматься Уполномоченные органы. Об этом сегодня пишут журналисты информационно-новостного онлайн-издания «Вокруг ТВ».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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