Знаменитости показали, как празднуют Пасху

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Звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса, как и обычные граждане нашей страны, отмечают Пасху в кругу семьи и самых близких. Праздничными фотографиями и теплыми поздравлениями они поделились с поклонниками в соцсетях.
Алла Пугачева ограничилась в праздник собственным фото и лаконичной подписью:
«Со светлой Пасхой всех!».
Ксения Собчак проводит выходные в кругу близких: вместе с сыном Платоном, мамой и мужем Константином Богомоловым. Ведущая решила раскрасить яйца не луковой шелухой или пищевыми красителями, как это принято. Семья журналистки подошла к вопросу творчески и оформила традиционное угощение при помощи цветочных салфеток.
Наташа Королева встречает Пасху за границей, у океана.
«Традиции — это самое важное и ценное, что мы должны хранить. Для меня она идет из далекого детства, от бабушки и прабабушки. Несмотря на сложные годы, когда запрещалось праздновать Пасху, в кругу нашей семьи эта традиция всегда была, есть и будет. Благодатный огонь сошел! Значит, будем жить», — оптимистично смотрит звезда в будущее.
Глеб и Анастасия Жемчуговы порадовали подписчиков совместной фотографией. Маленький кулич и яйца необычных цветов красуются на симпатичной тарелке.
«К Пасхе готовы. А вы?» — поинтересовалась пара у поклонников.
Тина Канделаки накрыла стол в соответствии с пасхальными традициями. Она отправилась с сыном на службу и разместила снимок изысканно украшенного стола. Яркие яйца телеведущая разместила в гнезде из вербных веток, а рядом с ними расставила фарфоровых кроликов.
На столе Кристины Асмус пасха, ягоды и печенье в виде ангелочков.
«Самый чистый и особенный день. Христос Воскресе! Пусть в ваших домах и сердцах царит только любовь, взаимное уважение и радость», — подписала она трогательное фото с дочерью.
Вика Цыганова в этот светлый праздник тоже побывала в церкви.
«Дорогие, пусть ваши ноги идут дорогой Господа. Пусть ваши руки обнимают распятого Христа. Пусть ваши глаза смотрят с ним в одну сторону, видят нужды и радость. Пусть ваши уши слышат его заповеди, пусть ваше сердце будет пламенным, верным и в нем живет Господь. Пусть ваш разум разумеет истину и свет!» — обратилась она к подписчикам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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