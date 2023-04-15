Знаменитости показали, как празднуют Пасху

Сегодня, 08:04

0

Image 16+
Знаменитости показали, как празднуют Пасху
Фото из открытых источников

Звезды кино, телевидения и шоу-бизнеса, как и обычные граждане нашей страны, отмечают Пасху в кругу семьи и самых близких. Праздничными фотографиями и теплыми поздравлениями они поделились с поклонниками в соцсетях.

Алла Пугачева ограничилась в праздник собственным фото и лаконичной подписью: 

«Со светлой Пасхой всех!». 

Ксения Собчак проводит выходные в кругу близких: вместе с сыном Платоном, мамой и мужем Константином Богомоловым. Ведущая решила раскрасить яйца не луковой шелухой или пищевыми красителями, как это принято. Семья журналистки подошла к вопросу творчески и оформила традиционное угощение при помощи цветочных салфеток.

Наташа Королева встречает Пасху за границей, у океана. 

«Традиции — это самое важное и ценное, что мы должны хранить. Для меня она идет из далекого детства, от бабушки и прабабушки. Несмотря на сложные годы, когда запрещалось праздновать Пасху, в кругу нашей семьи эта традиция всегда была, есть и будет. Благодатный огонь сошел! Значит, будем жить», — оптимистично смотрит звезда в будущее.

Глеб и Анастасия Жемчуговы порадовали подписчиков совместной фотографией. Маленький кулич и яйца необычных цветов красуются на симпатичной тарелке. 

«К Пасхе готовы. А вы?» — поинтересовалась пара у поклонников.

Тина Канделаки накрыла стол в соответствии с пасхальными традициями. Она отправилась с сыном на службу и разместила снимок изысканно украшенного стола. Яркие яйца телеведущая разместила в гнезде из вербных веток, а рядом с ними расставила фарфоровых кроликов.

На столе Кристины Асмус пасха, ягоды и печенье в виде ангелочков. 

«Самый чистый и особенный день. Христос Воскресе! Пусть в ваших домах и сердцах царит только любовь, взаимное уважение и радость», — подписала она трогательное фото с дочерью.

Вика Цыганова в этот светлый праздник тоже побывала в церкви. 

«Дорогие, пусть ваши ноги идут дорогой Господа. Пусть ваши руки обнимают распятого Христа. Пусть ваши глаза смотрят с ним в одну сторону, видят нужды и радость. Пусть ваши уши слышат его заповеди, пусть ваше сердце будет пламенным, верным и в нем живет Господь. Пусть ваш разум разумеет истину и свет!» — обратилась она к подписчикам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой

15-04-2023, 13:14

Пугачева назвала себя единственной знаменитостью СССР и России, а критиков холопами

15-04-2023, 10:04

Татьяна Навка рассказала о первом письме Костомарова из больницы

15-04-2023, 00:29

Максим Галкин ополчился на зрителей после провального выступления в Торонто

14-04-2023, 10:04

Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера телеканаала RTVI

13-04-2023, 16:34

Ольга Орлова призналась, что нашла уникальную няню для своей двухмесячной дочери

11-04-2023, 20:44

Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала снимок без одежды

11-04-2023, 19:34

Врач проинформировал о невозможности протезирования при риске тромбоза у Романа Костомарова

11-04-2023, 15:44

Латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала певца РФ Меладзе с ситуацией во Франции

11-04-2023, 11:29

Григория Лепса заметили с новой спутницей на открытии ресторана

11-04-2023, 07:14

В Сети обсуждают последнее интервью военкора РФ Татарского: «Пугачева — предатель и хабалка»

10-04-2023, 21:09

Ведущий Иван Ургант «перешел» на концерты в переходах

10-04-2023, 18:34

Отец умершей от рака Жанны Фриске высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк

10-04-2023, 14:29

Лолита проинформировала о расставании со своим молодым любовником

10-04-2023, 11:39

Стало известно, кто из участников телешоу «Маска» покинул проект в последнем выпуске

9-04-2023, 23:04

СМИ: Роман Костомаров перенес новую операцию на ноге

9-04-2023, 14:04

Военкор Живов предложил ввести мораторий на выступления Козловского и других «артистов-предателей»

9-04-2023, 09:04

Александр Серов рассказал, что Ирина Алферова часто ругала его во время их совместной работы над клипом «Ты меня любишь»

9-04-2023, 07:49

Регина Тодоренко рассказала, что свидания помогли им с Владом Топаловым сохранить семью

8-04-2023, 23:04

Александр Жулин расплакался, прослушав сообщение Костомарова: вот что он сказал

8-04-2023, 20:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

14-04-2023, 21:00

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК...

Подробнее
«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»

«Только честный бой»: военный эксперт объяснил, что означает предостережение Пригожина о «договорняке с Западом»

15-04-2023, 17:57

0

В ходе СВО стало очевидно, что кроме главных задач спецоперации, перед Россией встало огромное дело по избавлению от...

Подробнее
«ТурПром»: Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов и жителей из других стран

«ТурПром»: Смертельный вирус добрался до Европы и начал заражать туристов и жителей из других стран

15-04-2023, 12:44

0

В Европе уже начали фиксировать случаи заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает «ТурПром», отмечая, что глобальное...

Подробнее
Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

Врач Серебренникова: снизить риск вирусных заболеваний в межсезонье можно посредством закаливания

14-04-2023, 21:44

0

В межсезонье люди нередко сталкиваются с вирусными заболеваниями. В такой период переохлаждение грозит человеку...

Подробнее
Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

14-04-2023, 09:24

0

Представитель венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Манцер сделал...

Подробнее
В Европарламенте пожаловались на «ошеломительную» разницу между ценами в США и Евросоюзе

В Европарламенте пожаловались на «ошеломительную» разницу между ценами в США и Евросоюзе

14-04-2023, 11:04

0

Цены на дизельное топливо в ЕС и США существенно отличаются, и явно не в интересах европейцев. Об этом заявили депутаты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Сообщается о переговорах Саудовской Аравии и США

Сообщается о переговорах Саудовской Аравии и США

15-04-2023, 09:09

0

В американской администрации сообщают о дипломатических переговорах между Саудовской Аравией и США. Уточняется, что...

Подробнее
Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

Жители Казани сообщили о дыме и звуке хлопка в районе танкового полигона

15-04-2023, 23:24

0

В районе полигона, которым пользуются курсанты танкового училища в городе Казани, сегодня наблюдатели заметили высокий...

Подробнее
Профессор Такахара назвал неосуществимым членство Японии в НАТО

Профессор Такахара назвал неосуществимым членство Японии в НАТО

15-04-2023, 13:44

0

Японии не удастся стать членом Североатлантического альянса, осуществить это не получится. Если же будет предпринята...

Подробнее
Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой

Трихолог Ева Праудман: тусклый цвет волос может сигнализировать о проблемах с щитовидной железой

14-04-2023, 15:59

0

Трихолог Ева Праудман из Соединенного Королевства рассказала, что внешний вид волос женщины позволяет сделать некоторые...

Подробнее