В России выбирают новую Примадонну на место сбежавшей в Израиль артистки Аллы Пугачевой

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Алла Пугачева покинула РФ и сейчас живет в Израиле с мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом в России), детьми Лизой и Гарри. Максим Галкин* регулярно критикует военную спецоперацию России на территории Украины и Алла Пугачева заявила, что во всем поддерживает своего мужа.
Продюсер Леонид Дзюник отметил, что во времена СССР Алла Пугачева пользовалась большим успехом, так как умела превратить каждую свою песню в мини-спектакль.
«Вся наша страна также с нетерпением ждала новых песен от Аллы. Подобных исполнителей в СССР не было. Каждая ее новая песня сразу проникала в душу, в сердце, настолько мощно, что буквально всей страной ходили и напевали эти строки», — отметил Дзюник.
По его мнению, среди российских исполнителей нет сейчас тех, кто сможет заменить Аллу Борисовну. А вот народный артист СССР Лев Лещенко полагает, что лучшей певицей РФ может стать Полина Гагарина, у которой прекрасные вокальные данные, а также он отметил ее внешность и артистизм. С ним согласен и Владимир Винокур.
А вот музыкальные критики Павел Рудченко и Сергей Соседов высказались, что возможной преемницей Аллы Борисовны может стать Лариса Долина, которая достойна стать королевой отечественной сцены, так как ведет активную творческую жизнь и сотрудничает с молодежью.
Певица Наталья Гулькина заявила, что незаменимых людей не бывает. Как считает артистка, сейчас есть много достойных певиц. Что касается самой Примадонны, то она долгое время оставалась на пьедестале лишь благодаря покровителям среди представителей власти.
Также не исключено, что место на эстраде Аллы Борисовны могут занять Вика Цыганова или Ольга Кормухина, которые не только поддержали СВО, а регулярно посещают Украину с гуманитарной миссией.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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