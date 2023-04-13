Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой

Сегодня, 13:14

0

Image 16+
Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой
Фото из открытых источников

Недавно Кристина Орбакайте записала песню, посвященную своей матери - певице Алле Пугачевой. Она, к слову, сегодня отмечает свой 74-й день рождения. Композиция называется «Алла будет петь». Некоторые журналисты углядели в тексте песни «политику» и попросили прокомментировать ее Миколаса Орбакаса - отца Кристины и бывшего мужа Аллы. Оказывается, нового хита своей дочери мужчина еще не слышал.

«По поводу политики между строк — это, наверное, надо спрашивать у нее. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь», - такими словами отреагировал Орбакас на запрос журналистов издания «Абзац».

Речь, между тем, идет о следующих строчках, в которых уловили некий подтекст, нечто большее, нежели песня-посвящение матери по случаю дня ее рождения:

«Камни будут с неба лететь,
Алла будет петь.
Крылья будут сзади гореть.
Алла будет петь...»

Критики сочли, что данной композицией Кристина Орбакайте показала своей маме Алле, что поддерживает ее в столь сложный период ее жизни - когда она, в отличие от многих, нашла смелость открыто сказать, что думает о происходящем вокруг на фоне СВО, уехала из страны и продолжает поддерживать своего мужа, которого признали в РФ иноагентом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой

Сегодня, 13:14

Пугачева назвала себя единственной знаменитостью СССР и России, а критиков холопами

Сегодня, 10:04

Татьяна Навка рассказала о первом письме Костомарова из больницы

Сегодня, 00:29

Максим Галкин ополчился на зрителей после провального выступления в Торонто

Вчера, 10:04

Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера телеканаала RTVI

13-04-2023, 16:34

Ольга Орлова призналась, что нашла уникальную няню для своей двухмесячной дочери

11-04-2023, 20:44

Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала снимок без одежды

11-04-2023, 19:34

Врач проинформировал о невозможности протезирования при риске тромбоза у Романа Костомарова

11-04-2023, 15:44

Латвийская певица Лайма Вайкуле поддержала певца РФ Меладзе с ситуацией во Франции

11-04-2023, 11:29

Григория Лепса заметили с новой спутницей на открытии ресторана

11-04-2023, 07:14

В Сети обсуждают последнее интервью военкора РФ Татарского: «Пугачева — предатель и хабалка»

10-04-2023, 21:09

Ведущий Иван Ургант «перешел» на концерты в переходах

10-04-2023, 18:34

Отец умершей от рака Жанны Фриске высказался о состоянии Анастасии Заворотнюк

10-04-2023, 14:29

Лолита проинформировала о расставании со своим молодым любовником

10-04-2023, 11:39

Стало известно, кто из участников телешоу «Маска» покинул проект в последнем выпуске

9-04-2023, 23:04

СМИ: Роман Костомаров перенес новую операцию на ноге

9-04-2023, 14:04

Военкор Живов предложил ввести мораторий на выступления Козловского и других «артистов-предателей»

9-04-2023, 09:04

Александр Серов рассказал, что Ирина Алферова часто ругала его во время их совместной работы над клипом «Ты меня любишь»

9-04-2023, 07:49

Регина Тодоренко рассказала, что свидания помогли им с Владом Топаловым сохранить семью

8-04-2023, 23:04

Александр Жулин расплакался, прослушав сообщение Костомарова: вот что он сказал

8-04-2023, 20:59

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»

12-04-2023, 16:42

0

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...

Подробнее
«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

«Система требует санации»: Пригожин обратил внимание на неспособность чиновников защищать интересы России

13-04-2023, 01:40

0

Российское общество готово активно выступать за интересы страны в ходе спецоперации на Украине. Однако этого нельзя...

Подробнее
Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно — Пригожин

13-04-2023, 17:33

0

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть...

Подробнее
В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

В Санкт-Петербурге мальчик оказался в реанимации после укола матери для лечения больного горла

12-04-2023, 15:14

0

В Северной столице ребенок в возрасте двух лет оказался в лечебном учреждении после того, как мать сделала ему укол....

Подробнее
Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

Демографы ВШЭ оценили вековую потребность в мигрантах для сохранения населения РФ

13-04-2023, 08:29

0

России может понадобиться ежегодно до 1,1 млн мигрантов, чтобы сохранить численность населения в стране. Об этом...

Подробнее
Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

Владелец ЧВК «Вагнер» объяснил, почему российским войскам важно удерживать Бахмут

Вчера, 21:00

0

Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Politico: НАТО не знает, как быть с Венгрией, которая блокирует вступление Швеции в альянс

Politico: НАТО не знает, как быть с Венгрией, которая блокирует вступление Швеции в альянс

12-04-2023, 22:34

0

Государства НАТО не понимают, что делать с Будапештом, который не желает ратифицировать документ о присоединении Швеции...

Подробнее
«Dolgov PRO»: в Московском регионе упал спрос на  новостройки

«Dolgov PRO»: в Московском регионе упал спрос на  новостройки

13-04-2023, 11:59

0

Аналитики компании «Dolgov PRO» отмечают, что в конце первого квартала текущего года в старых границах Москвы было...

Подробнее
В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

В Астрахани письма школьников участникам СВО были обнаружены в мусорном баке

13-04-2023, 21:04

0

Как сообщили корреспондентам редакции новостного информационного агентства «ТрибунаЛ» читатели южного российского...

Подробнее
Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

Манцер сделал заявление о закупках топлива в РФ

Вчера, 09:24

0

Представитель венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Манцер сделал...

Подробнее