Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...Подробнее
Недавно Кристина Орбакайте записала песню, посвященную своей матери - певице Алле Пугачевой. Она, к слову, сегодня отмечает свой 74-й день рождения. Композиция называется «Алла будет петь». Некоторые журналисты углядели в тексте песни «политику» и попросили прокомментировать ее Миколаса Орбакаса - отца Кристины и бывшего мужа Аллы. Оказывается, нового хита своей дочери мужчина еще не слышал.
«По поводу политики между строк — это, наверное, надо спрашивать у нее. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь», - такими словами отреагировал Орбакас на запрос журналистов издания «Абзац».
Речь, между тем, идет о следующих строчках, в которых уловили некий подтекст, нечто большее, нежели песня-посвящение матери по случаю дня ее рождения:
«Камни будут с неба лететь,
Алла будет петь.
Крылья будут сзади гореть.
Алла будет петь...»
Критики сочли, что данной композицией Кристина Орбакайте показала своей маме Алле, что поддерживает ее в столь сложный период ее жизни - когда она, в отличие от многих, нашла смелость открыто сказать, что думает о происходящем вокруг на фоне СВО, уехала из страны и продолжает поддерживать своего мужа, которого признали в РФ иноагентом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...Подробнее
Российское общество готово активно выступать за интересы страны в ходе спецоперации на Украине. Однако этого нельзя...Подробнее
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть...Подробнее
В Северной столице ребенок в возрасте двух лет оказался в лечебном учреждении после того, как мать сделала ему укол....Подробнее
России может понадобиться ежегодно до 1,1 млн мигрантов, чтобы сохранить численность населения в стране. Об этом...Подробнее
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают уничтожать украинскую армию на бахмутском направлении. По словам основателя ЧВК...Подробнее
Государства НАТО не понимают, что делать с Будапештом, который не желает ратифицировать документ о присоединении Швеции...Подробнее
Аналитики компании «Dolgov PRO» отмечают, что в конце первого квартала текущего года в старых границах Москвы было...Подробнее
Как сообщили корреспондентам редакции новостного информационного агентства «ТрибунаЛ» читатели южного российского...Подробнее
Представитель венгерского внешнеполитического ведомства по вопросам двусторонних отношений Тамаш Манцер сделал...Подробнее
Комментировать