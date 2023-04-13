Отец Орбакайте отреагировал на «политику» в ее песне, посвященной матери Алле Пугачевой

Недавно Кристина Орбакайте записала песню, посвященную своей матери - певице Алле Пугачевой. Она, к слову, сегодня отмечает свой 74-й день рождения. Композиция называется «Алла будет петь». Некоторые журналисты углядели в тексте песни «политику» и попросили прокомментировать ее Миколаса Орбакаса - отца Кристины и бывшего мужа Аллы. Оказывается, нового хита своей дочери мужчина еще не слышал.

«По поводу политики между строк — это, наверное, надо спрашивать у нее. Я пока не слышал эту песню, ничем не могу помочь», - такими словами отреагировал Орбакас на запрос журналистов издания «Абзац».

Речь, между тем, идет о следующих строчках, в которых уловили некий подтекст, нечто большее, нежели песня-посвящение матери по случаю дня ее рождения:

«Камни будут с неба лететь,

Алла будет петь.

Крылья будут сзади гореть.

Алла будет петь...»

Критики сочли, что данной композицией Кристина Орбакайте показала своей маме Алле, что поддерживает ее в столь сложный период ее жизни - когда она, в отличие от многих, нашла смелость открыто сказать, что думает о происходящем вокруг на фоне СВО, уехала из страны и продолжает поддерживать своего мужа, которого признали в РФ иноагентом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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