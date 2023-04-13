Пугачева назвала себя единственной знаменитостью СССР и России, а критиков холопами

Сегодня Алла Пугачева отмечает 74-летие. Как известно, уже больше года Примадонна российской эстрады не живет на родине. Она вместе с семьей обосновалась в Израиле.

В России Пугачева не раз сталкивалась с критикой, и весьма вероятно, у нее выработался иммунитет. На родине Алла Борисовна всегда была звездой номер один. С этим трудно не согласиться, так как она была одной из немногих артистов, собиравших полные залы. Пугачева всегда вела бурную публичную жизнь и почти никогда не скрывала своих возлюбленных.

Примадонну на родине знают как прямолинейную особу, которая часто ругается с продюсерами, отстаивая свою точку зрения. Многие коллеги недолюбливали спесивую певицу за ее прямоту и дерзость, а также за высокомерие. Сама же Алла Борисовна объясняла это так:

«Люди иногда считают меня высокомерной, не понимают, что все это — от застенчивости. У меня были периоды, когда я совсем себя не любила. Потом поняла: когда ты себя любишь, тогда и тебя любят».

О том, что Пугачева имела внушительное влияние на весь отечественный шоу-бизнес, известно многим. Зачастую она решила, кому быть на эстраде, а кого следует «задвинуть». Примадонна считает, что слава ей досталась не просто так. По ее мнению, она всего добилась благодаря своей уникальности.

«Я единственная знаменитость в России и СССР и моя должность — звезда», — заявила как-то Алла Борисовна.

Обосновавшись на земле Обетованной, певица опубликовала гневный пост, в котором назвала своих критиков «холопами» и «рабами».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700