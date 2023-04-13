Татьяна Навка рассказала о первом письме Костомарова из больницы

«Мы сами выбирали, кого нам защищать, и защищали»: Пригожин об отличительных принципах ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...Подробнее
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в свой день рождения, 13 апреля, получила множество поздравлений от близких, друзей, коллег и поклонников. В этот день прославленной фигуристке исполнилось 48 лет. На следующий день она вышла вновь на связь с подписчиками, чтобы поблагодарить их. Каждое поздравление для Татьяны является бесценным и очень трогательным.
«Но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно, — рассказала спортсменка. — Роман Костомаров поздравил лично меня из больницы, поэтому я безумно рада была слышать его голос!».
По сообщению компетентного источника в лечебнице «Коммунарка», пациент Костомаров уже достиг большого прогресса в лечении. Настроение у него хорошее, он уже сам может садиться на кровать. Рома пишет письма своим друзьям и общается в Сети с подписчиками.
В нынешнем году в день рождения Романа, 8 февраля, Татьяна Навка трогательно обратилась к своему бывшему партнеру по танцам на льду. Навка высказала уверенность в том, что спортсмен обязательно справится с болезнью. Об этом сегодня пишут журналисты информационно-новостного онлайн-издания «Super.ru».
«И, чтобы не случилось, в любых обстоятельствах, ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное, живи», — написала олимпийская чемпионка своему бывшему партнеру по большому спорту.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал появление новых формирований ЧВК в России. Он объяснил, в чем...Подробнее
В Финляндии чиновники придумали новый способ повысить трудоспособность населения. В стране могут ввести налог на сахар,...Подробнее
Российское общество готово активно выступать за интересы страны в ходе спецоперации на Украине. Однако этого нельзя...Подробнее
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что более 80% Бахмута контролируют «музыканты». При этом оставшаяся часть...Подробнее
России может понадобиться ежегодно до 1,1 млн мигрантов, чтобы сохранить численность населения в стране. Об этом...Подробнее
В Северной столице ребенок в возрасте двух лет оказался в лечебном учреждении после того, как мать сделала ему укол....Подробнее
Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на слитые в сеть секретные документы Пентагона сообщило о том, что Сербия...Подробнее
В 21 год погибла российская спортсменка Елена Мирошина, выпав с 9 этажа. Она пришла в спорт в раннем детстве, добившись...Подробнее
Государства НАТО не понимают, что делать с Будапештом, который не желает ратифицировать документ о присоединении Швеции...Подробнее
Санкции в итоге лишат граждан РФ интернета. Об этом уже заговорили эксперты, отмечая, что уже все зарубежные браузерные...Подробнее
Комментировать