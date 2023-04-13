Татьяна Навка рассказала о первом письме Костомарова из больницы

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в свой день рождения, 13 апреля, получила множество поздравлений от близких, друзей, коллег и поклонников. В этот день прославленной фигуристке исполнилось 48 лет. На следующий день она вышла вновь на связь с подписчиками, чтобы поблагодарить их. Каждое поздравление для Татьяны является бесценным и очень трогательным.

«Но одно поздравление, в силу обстоятельств, было особенно неожиданно и радостно, — рассказала спортсменка. — Роман Костомаров поздравил лично меня из больницы, поэтому я безумно рада была слышать его голос!».

По сообщению компетентного источника в лечебнице «Коммунарка», пациент Костомаров уже достиг большого прогресса в лечении. Настроение у него хорошее, он уже сам может садиться на кровать. Рома пишет письма своим друзьям и общается в Сети с подписчиками.

В нынешнем году в день рождения Романа, 8 февраля, Татьяна Навка трогательно обратилась к своему бывшему партнеру по танцам на льду. Навка высказала уверенность в том, что спортсмен обязательно справится с болезнью. Об этом сегодня пишут журналисты информационно-новостного онлайн-издания «Super.ru».

«И, чтобы не случилось, в любых обстоятельствах, ты найдешь свой смысл жизни и свой путь. Главное, живи», — написала олимпийская чемпионка своему бывшему партнеру по большому спорту.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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