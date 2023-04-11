Максим Галкин ополчился на зрителей после провального выступления в Торонто

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Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин отрицает провал своего выступление в канадском Торонто. Он заявляет, негативные комментарии зрителей сфабрикованы. Юморист считает, что те, кто ему дорог, знают, как дела обстоят на самом деле.
«Те, кто мне дорог — мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики — знают, как дела обстоят на самом деле. И мне этого достаточно», — заверил Галкин.
Шоумен заявил, что недоброжелатели, пишущие о нем небылицы, поплатятся за это.
«А те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», — сказал он.
Пародист также дал понять, что не станет ничего опровергать, так как предпочитает жить так, как ему хочется. Ранее появилась информация о том, что зрители, пришедшие на концерт Галкина в Торонто, были очень разочарованы. Некоторые во время выступления покидали свои места.
Организаторам концерта даже поступили требования недовольных зрителей вернуть деньги за билеты. О том, что выступления Галкина проходят с большим успехом, недавно в интервью рассказала Лайма Вайкуле.
«Уж поверьте, сейчас он выступает в залах лучше, чем были у него в России», — подчеркнула певица.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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