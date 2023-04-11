Максим Галкин ополчился на зрителей после провального выступления в Торонто

Сегодня, 10:04

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Максим Галкин ополчился на зрителей после провального выступления в Торонто
Максим Галкин

Признанный в России иностранным агентом Максим Галкин отрицает провал своего выступление в канадском Торонто. Он заявляет, негативные комментарии зрителей сфабрикованы. Юморист считает, что те, кто ему дорог, знают, как дела обстоят на самом деле. 

«Те, кто мне дорог — мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики — знают, как дела обстоят на самом деле. И мне этого достаточно», — заверил Галкин. 

Шоумен заявил, что недоброжелатели, пишущие о нем небылицы, поплатятся за это. 

«А те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», — сказал он.

Пародист также дал понять, что не станет ничего опровергать, так как предпочитает жить так, как ему хочется. Ранее появилась информация о том, что зрители, пришедшие на концерт Галкина в Торонто, были очень разочарованы. Некоторые во время выступления покидали свои места. 

Организаторам концерта даже поступили требования недовольных зрителей вернуть деньги за билеты. О том, что выступления Галкина проходят с большим успехом, недавно в интервью рассказала Лайма Вайкуле. 

«Уж поверьте, сейчас он выступает в залах лучше, чем были у него в России», — подчеркнула певица.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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