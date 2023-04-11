Шнуров отказался возвращаться на пост генерального продюсера телеканаала RTVI

Популярный музыкант, фронтмен группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не хочет возвращаться в кресло генерального продюсера телеканала RTVI. Об этом он сам лично уведомил журналистов.

По словам Шнурова, если он уходит, то «чтобы навсегда» - уже никогда никуда не возвращается. Даже когда Сергей надумает реанимировать «Ленинград», непременно придумает что-нибудь новенькое.

Недавно, проинформировал бывший генеральный продюсер телеканала RTVI, ему поступило предложение от Первого канала вернуться наставником на вокальное шоу «Голос». Он его не принял - отказался. Шнуров аргументировал это тем, что взял «медийную паузу».

«Время наступило, когда ты можешь заняться собой, отвлечься от этого всего потока и страшного балагана», — растолковал известный музыкант.

Пока у Шнурова нет желания возвращаться не телевидение. Пост генерального продюсера RTVI он покинул в марте 2022 года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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