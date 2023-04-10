Ольга Орлова призналась, что нашла уникальную няню для своей двухмесячной дочери

Вчера, 20:44

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Ольга Орлова призналась, что нашла уникальную няню для своей двухмесячной дочери
Фото из открытых источников

Недавно родившая Ольга Орлова быстро вернулась к активному образу жизни. Уже через месяц после появления в семье долгожданной дочки она уехала с подругами в Сочи, а в ближайшее время отправится отдыхать за границу. Новорожденного ребенка ведущая шоу «Дом-2» на время поездок оставляет с нанятой няней.

Орлова рассказывает, что полностью доверяет женщине, помогающей ей с заботой о маленькой Анне. Звездная мама тщательно подошла к выбору помощницы. По словам Ольги, ей повезло найти уникальную няню, которая полностью разделяет ее взгляды на воспитание детей.

«Она добрая, ласковая, спокойная, заботливая. Мне вообще очень везет на людей вокруг. Для меня важно, чтобы рядом со мной были люди с высокой степенью эмпатии, и я хочу, чтобы в этом росли мои дети», — поделилась Орлова.

Ведущая, между прочим, постоянно сталкивается с критикой по поводу своего решения «отдать ребенка чужому человеку». Ольга же не понимает сути претензий, ведь и своего первенца Артема она воспитывала по такой же схеме. Она уверена, что ребенок должен видеть маму счастливой и реализовавшейся в профессии, а не замученной. На примере взрослого сына Орлова видит, что ее система воспитания является удачной.

Российская певица добавила, что спокойно относится к няням. Если у артиста не хватает времени совмещать работу и семейный быт, то ему стоит обратиться к специалистам по воспитанию детей, считает Ольга Орлова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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