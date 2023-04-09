Дочь Толкалиной и Кончаловского опубликовала снимок без одежды

Популярная в Российской Федерации актриса театра и кино Любовь Толкалина нередко радует поклонников своими откровенными фотографиями. По примеру своей знаменитой мамы в этот раз её дочь Мария Михалкова-Кончаловская поступила аналогично. Наследница режиссера Егора Кончаловского разделась и позировала на камеру, а снимки опубликовала в социальных сетях интернета.

21-летняя девушка похвасталась подписчикам своей стройной фигурой и своими татуировками, нанесенными на тело. Перед зеркалом дочь экс-супругов позировала с короткой стрижкой и в одних трусах. Об этом сообщили корреспонденты онлайн-портала новостей «Вокруг ТВ».

Мария проживает отдельно от родителей, она занимается творчеством. Полностью волосы на голове девушка сбрила в конце января, когда у нее были роскошные рыжие локоны. Интернет-пользователи заметили изменения во внешности дочки артистов, а блогерша не стала скрывать, что поправилась на пять килограммов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700