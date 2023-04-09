Врач проинформировал о невозможности протезирования при риске тромбоза у Романа Костомарова

По сообщениям источников СМИ в больнице в Коммунарке, недавно Роман Костомаров перенес очередную операцию. Ему сформировали культи, необходимые для дальнейшего протезирования ампутированных конечностей. На эти новости отреагировал доктор медицинских наук Андрей Шестаков.

По его словам, данные о том, что Костомарова начали готовить к установке протезов - знак хороший и обнадеживающий.

«Это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их количество до минимума», — пояснил Шестаков в разговоре с Борисом Мешковым, корреспондентом Sport24.

Единственным препятствием для установки протезов доктор на текущий момент видит тромбоз у спортсмена. Медикам надлежит справиться с ним. Опасность тромбоза в том, что он может проявиться в совершенно любом месте и не привязан к какому-то конкретному участку тела. Предугадать появление практически невозможно.

«Если риск тромбоза всё ещё большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов», — предупредил доктор медицинских наук.

В заключение он добавил, что Роману Костомарову лучше не торопиться с протезированием и плавно переходить от одной стадии восстановления к следующей.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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