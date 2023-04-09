Григория Лепса заметили с новой спутницей на открытии ресторана

Сегодня, 07:14

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Григория Лепса заметили с новой спутницей на открытии ресторана
Фото из открытых источников

60-летний Григорий Лепс уже больше года является завидным холостяком, а о его личной жизни ходит множество самых разных слухов. Артист явно не желает коротать время в одиночестве. По словам близких исполнителя хита «Рюмка водки», вокруг него постоянно крутится большое количество симпатичных девушек, так что выбор спутницы для певца сложности не составляет.

Лепс уже не один раз подтверждал эти сведения, появляясь на мероприятиях с разными красотками. Только недавно публика обсуждала возможный роман артиста с 26-летней моделью Елизаветой Ридель, которую не раз видели рядом с ним. Однако в минувшие выходные на открытии ресторана Егора Крида в обнимку с Лепсом сидела уже совсем другая девушка. Певец, заметив интерес присутствующих к сопровождающей его брюнетке, громко объявил:

«Это моя новая баба. Седьмая по счету. Она не разрешает мне заводить восьмую», — смеясь, сообщил исполнитель.

В Сети заподозрили, что Лепс всего лишь пошутил и представил случайно оказавшуюся рядом девушку как свою возлюбленную, а та не стала возражать известному музыканту. О личности девушки нет никакой информации.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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