В Сети обсуждают последнее интервью военкора РФ Татарского: «Пугачева — предатель и хабалка»

Сегодня, 21:09

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В Сети обсуждают последнее интервью военкора РФ Татарского: «Пугачева — предатель и хабалка»
Фото из открытых источников

В настоящее время продолжаются активные споры и рассуждения о последнем интервью Владлена Татарского, опубликованном на платформе YouTube «Абзац ТВ». 

После резонансной гибели российского военного корреспондента это интервью вызвало ожесточенные споры и обсуждения среди всего российского общества. В своих последних высказываниях знаменитый военкор оценил уехавших из России знаменитостей как предателей и предложил запретить им въезд в страну, а также лишить всех наград и званий. Особенно жестко была высказана критика в адрес Аллы Пугачевой, которую Татарский назвал «хабалкой» и «предателем»

На страницах социальных сетей интернета многие пользователи согласились с таким мнением военного корреспондента и высказались за жесткие меры в отношении уехавших знаменитостей. 

«Пугачева, конечно, предатель. И всегда была хабалкой, только почему-то этого никто не хотел замечать», «Даже с того света он разъясняет нам суть происходящего», — пишут сейчас пользователи в Сети.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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